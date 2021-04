Del reguetón al comercio informal: Pillan a Manuel Turizo vendiendo chorizos en las calles de Miami

Manuel Turizo, reguetonero colombiano. Fotos: redes sociales.

El nombre del cantante monteriano Manuel Turizo no ha dejado de sonar por el reciente lanzamiento de ‘Dopamina’, su más reciente álbum y porque, además, a sus 21 cortos años de edad ya es una estrella del reguetón colombiano. Pues bien, esta vez se viralizó la peculiar forma en que el artista celebró su cumpleaños: vendiendo chorizos en las calles de Miami, Florida, en los Estados Unidos.

Turizo fue entrevistado por el famoso presentador y youtuber, Enrique Santos, quien no solo le preguntó por su nueva producción musical y varios aspectos de su vida, sino que también lo retó para que saliera a las calles floridenses a emprender en el ‘comercio informal’.

Durante la entretenida entrevista, Manuel y Enrique brindaron con cerveza y la característica bebida alcohólica de Colombia: el aguardiente. Minutos más adelante, el reguetonero, oriundo de la ciudad de Montería, sopló la vela de su cumpleaños y rieron bastante, pues ya se aproximaba la hora del peculiar reto.

Este consistió en que ambos debían salir a las calles de dicha ciudad y ver quién era capaz de vender tres chorizos a un dólar en el menor tiempo. Lo gracioso del challenge fue el nombre con el que lo ‘bautizaron’: “Manuel Chorizo”.

Cuando Santos le dijo el nombre del reto, Manuel Turizo no aguantó la risa, y estalló en carcajadas cuando vio que el nombre de su ‘nuevo negocio’ estaba grabado en el delantal que usaría para distribuir los chorizos.

Llegó el momento, Santos y Turizo se colocaron el delantal, el gorro y todos los implementos para salir a las calles estadounidenses para vender los chorizos. ‘Bajaron bandera’ (o hicieron su primera venta) cuando Manuel, coqueteándole a una cliente, le vendió un chorizo y le ofreció una foto, todo por el módico precio de un dólar.

Más adelante, el presentador se mostró frustrado pues casi no logra vender los chorizos e incluso, para igualar al cantante en ventas, hizo trampa pues regaló uno de los chorizos y agarró su propio dinero para reponer el producto entregado. Finalmente, el colombiano venció a su entrevistador.

Reviva el momento a continuación:

Y es que Manuel, a inicios de abril, estrenó junto a Maluma ‘Amor en coma’, que hace parte del próximo álbum de Turizo, el cual tituló ‘Dopamina’ y con el que el mismo Manuel aseguró hace unos meses, en diálogo con El Tiempo, que “en Dopamina quiero mostrarle a la gente lo que todavía no conocen de Manuel Turizo”.

Manuel publicó esta canción junto a Maluma de cara a la sexta edición de los Latin American Music Awards, que se llevarán a cabo el jueves 15 de abril desde el BB&T Center en Sunrise, Florida. En estos premios se espera que se interprete este reciente éxito.

“Dopamina es más variado, traerá rumba, desamor, experimentación. No quise hacer un trabajo musical uniforme, sino uno que llevara a sentirse diferente en cada canción, con colaboraciones sólidas”, expresó Turizo al diario antes mencionado.

Por su parte, Maluma compartió varias historias en su cuenta oficial de Instagram, en las que subió algunos clips de su nuevo éxito junto al monteriano y colocó la opción de ‘swipe up’ para que sus millones de fans en todo el mundo escucharan ‘Amor en coma’.

“Ya salió amor en coma junto a Manuel Turizo. Una canción romántica, pero para la discoteca también, para bailar, para perrear cortico. Quiero dejarlo claro que me encanta colaborar con esta nueva generación de músicos colombianos, especialmente que en el género no se ve, no es muy común y yo quiero ser bandera, quiero que nos apoyemos más entre los artistas colombianos. Eso hace mucha falta, conmigo no pasó cuando yo empecé. A mí nadie me dio la mano, así que no quiero que eso se repita”, expresó Maluma.