Camilo revela los obstáculos para estar junto a Evaluna y si encargarán pronto bebé

Camilo y Evaluna estrenan canción

Todo fue gracias a un shampoo para niños. El origen de la flamante relación de amor entre Camilo y Evaluna Montaner se dio luego de una participación en un comercial en Bogotá, en el que en medio de miradas, intercambio de palabras y hasta una firma de autógrafo, ambos crearon un pequeño lazo que luego uniría el destino. Así lo reveló Camilo en una reciente entrevista con Pati Chapoy en México.

De acuerdo con el joven artista, fue hasta un año después de aquel encuentro en la capital colombiana cuando volvió a tener noticias de su ‘pulguita’, como le dice a su amada Evaluna.

“Nos conocimos en Bogotá. Nos contrataron a los dos para presentar el lanzamiento un shampoo para niños y, como un año y pico después, ella me escribió y ahora ya mira, anillito y todo”, contó Camilo.

Ninguno de los dos había escuchado hablar del otro. De hecho, fue hasta el lanzamiento del dichoso shampoo en el que supieron de su existencia, o por lo menos, así lo explican los dos jóvenes en un video que grabaron cuando apenas eran novios.

“Yo estaba viviendo en Colombia, porque mi papá estaba grabando el programa de La Voz Colombia, entonces un día me contrataron para ir a un evento y me dijeron que iba a presentarlo en compañía de un muchacho llamado Camilo, pero yo no sabía quién era”, relató Evaluna en el video.

El día del lanzamiento se saludaron, se tomaron una selfie y se siguieron mutuamente en Twitter. No obstante, y como detalle de fina coquetería, Camilo le regaló a Evaluna un ejemplar, con autógrafo y mensaje personalizado, de la canción que estaba promocionando en ese momento.

El efecto de aquella canción llegó un año y un par de meses después, cuando Evaluna decidió dar el primer paso y buscar a Camilo, a través de un mensaje directo por la red social Twitter.

“Durante el comercial, Evaluna tenía novio y yo tenía novia. Pasó el tiempo y cuando recibí el mensaje de Evaluna, ninguno de los dos tenía pareja. Luego nos agregamos por WhatsApp y desde ese momento casi que no dejamos de hablar”, relataron los jóvenes.

Entre coqueteos: mensajes de buenos días y buenas noches, fotos y relatos de cómo estuvo el día, se fueron uniendo cada vez más, al punto que, sin darse cuenta, no podían pasar el día sin saber del otro.

En la entrevista con Chapoy, además de recordar el origen de su relación de amor, Camilo también habló de las dificultades que han sobrellevado durante la pandemia y la reorganización de sus prioridades. Asimismo, reveló que por ahora no hay planes de tener hijos pronto.

“No está en planes, todavía hay muchas cosas que debemos hacer primero. Yo, por ejemplo, no he salido a hacer giras, entonces, pensar en un bebé ahorita para traerlo y que esté durmiendo en aviones… definitivamente, no... Evaluna es un ejemplo perfecto de alguien que creció en el voleo de una gira. Ella dormía en los aviones, se quedaba dormida durante las giras de Montaner, a pesar de eso, mi pulguita salió fantástica”, indicó Camilo en la entrevista.

