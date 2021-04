Video | Cuatro ladrones huyeron en una misma motocicleta tras fracasar en el hurto a una compraventa de Barranquilla

El hecho se registró en la tarde del martes 13 de abril en un local de empeños ubicado en la carrera 27 entre la Avenida Murillo y la calle 46 del barrio Chiquinquirá de Barranquilla.

Mientras había un campanero, un hombre armado y otro en una motocicleta, un hombre de tenis azules, sudadera negra, camiseta gris y gorra negra con su rostro oculto arremetió con un mazo la vitrina del establecimiento comercial para poder sacar algo y huir con artículos de valor.

Luego de 20 mazazos a la vitrina y tras haber caído en la baldosa en dos ocasiones, el hombre desistió del hurto y se arrepintió por la alerta ciudadana y los testigos que podían llamar a la Policía para capturarlos.

Por más que destruyó el vidrio e intentó asaltar el establecimiento comercial, el sujeto dejó el mazo en la escena del crimen y escapó montado en una motocicleta junto a sus tres cómplices. Los cuatro hombres estuvieron haciendo fuerza para ocupar un espacio en el pequeño vehículo. Discutieron entre ellos y finalmente dos se acomodaron detrás del piloto. El otro corrió a la parte delantera de la moto y se subió en el manubrio a la 1:25 p. m.

Durante 32 segundos el hombre no logró sacar ningún producto de valor del comercio y justo después de que se rindió sonó la alarma de la compraventa, hecho que lo asustó hasta llevarlo a emprender la huida.

Alexander Muñoz, un habitante del sector le relató a NotiCentro1 CM& su versión de los hechos:

La moto llegó y se parqueó frente a E Jiménez y Asociados. Llegaron dos más y se parquearon para cubrir al señor que estaba metiendo la mano, pero no lograron partir el vidrio. No alcanzaron a partir el vidrio, pero como estaban armados, no pudimos hacer nada porque amenazaron. Se azararon y se fueron en la moto. El último que se montó decía que lo iban a dejar, pero en últimas se subió al cacho de la moto. De vaina no se cayeron cuando iban pasando la calle Murillo