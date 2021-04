Por una pregunta que le hizo a la actriz trans Isabella Santiago, critican en redes a José Gabriel Ortiz

Foto: captura de video

En la noche del pasado 12 de abril, la actriz trans Isabella Santiago estuvo como invitada en el programa de entrevistas Yo, José Gabriel. En este programa el presentador ahonda más sobre los detalles personales de las vidas de sus invitados, en el caso de Santiago, le preguntó por su proceso de transición, que inició desde muy pequeña, para ser una mujer trans.

Sin embargo, en un momento de la entrevista, José Gabriel le hizo una pregunta a la actriz que, dentro de la comunidad Lgtbiq+ es considerada como irrespetuosa. El presentador estaba hablando con la joven venezolana sobre su niñez y le preguntó por su nombre ‘antiguo’, “Y tú te llamabas como niño, ¿cómo?”, dijo el famoso entrevistador.

La actriz respondió con normalidad, señalando que el nombre que le dio su madre al nacer fue Kreiban Carballo Santiago.

La pregunta no fue bien vista por algunos líderes de opinión de la comunidad, como es el caso del también actor Omar Vásquez, quien realiza entrevistas con su personaje ‘La Diva Rebeca’. A través de su perfil oficial de Tik Tok, el activista advirtió que la pregunta de José Gabriel fue un error y corrigió al entrevistador.

El actor explicó que preguntar a una persona trans por su ‘nombre anterior’ “se llama ‘nombre muerto’ y se considera una conducta de odio, no deberías llamar a una persona trans por su nombre anterior sin su consentimiento”. El actor envió un mensaje al presentador para que tuviera más cuidado con este tipo de preguntas, ya que con la nueva telenovela que está protagonizando la actriz, el canal envía un mensaje de inclusión y esta pregunta puede modificarlo.

Isabella es una joven modelo y actriz venezolana, que logró cautivar a los productores del Canal RCN y ahora es la protagonista de ‘Lala’s Spa’, una nueva producción con la que el canal espera seguir recuperándose de la crisis por el bajo rating que viene enfrentando desde el año pasado.

José Gabriel le preguntó también por su niñez y su relación con su familia, teniendo en cuenta que en otras entrevistas la mujer ha detallado que tuvo que alejarse por dos años de su mamá, hasta que ella la aceptara; actualmente, “somos las mejores amigas”.

“No fue fácil, nadie se espera encontrarse con todos esos sentimientos a sus cinco años, que te gusta el sexo opuesto y que eres opuesto los que la sociedad y mi familia me decían”, contó Santiago y recordó la primera vez que se dio cuenta que las personas no la aceptaban, “le hice una cartica a un niño de mi salón, diciéndole que me gustaba, la profesora la vio y me mandó a dirección, desde ahí me dictaminaron una enfermedad”.

Santiago agregó que ella viene de una familia muy religiosa, razón por la que después de la anécdota en su colegio, la enviaron a psicólogo y le hacían sesiones religiosas, pero destacó que su abuela, siendo la más religiosa de la familia, “fue la primera en aceptarme como soy”.

Otra pregunta de José Gabriel fue “¿cuántas cirugías tiene que hacerse una persona para ser una mujer trans?, los senos, obvio”, el presentador aceptó que sus preguntas venían de su completa ignorancia sobre el tema y entonces Santiago le señaló que “ninguna persona trans tiene por qué hacerse una cirugía”.

“Uno adopta una estética femenina, obvio, pero nadie necesita una cirugía porque un mujer no se opera para ser mujer. Se trata de decisiones, como en mi caso me dedico al modelaje y la actuación, sí me hice unos retoques”, respondió Santiago.

Al final de la entrevista, José Gabriel le preguntó a la actriz si se había sentido cómoda en la pregunta y que si en algún momento había sido imprudente lo perdonara, Santiago le dijo que “un poquito, pero te perdono porque fuiste muy amable”.

Vea aquí la entrevista completa:

