Fuerte encontrón entre Gustavo Petro y Juanita Goebertus por situación de EPM

En menos de una semana el nuevo gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Alejandro Calderón, tuvo que renunciar ante la presión que se generó luego de que se revelara algunas inconsistencias en sus estudio académicos y también por su supuesta cercanía con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aseguró lo nombró luego de que una empresa cazatalentos lo eligiera.

“Alejandro Calderón recibió todo tipo de ataques plagados de mentiras e imprecisiones. Lo intimidaron y lo presionaron a él y a su familia. Perdimos a un gran hombre en EPM”, expuso el alcalde Quintero, comentario que respondió la senadora Juanita Goebertus que señaló: “Ganó la presión ciudadana”.

El trino de la senadora verde motivó a Gustavo Petro a responderle por medio de Twitter. “Ahora le llaman presión ciudadana a la presión de los grupos empresariales y políticos que estaban ordeñando a EPM”, cuestionó el líder de la Colombia Humana.

A lo que Goebertus contestó: “A mí me alegra mucho que se vayan decantando las posiciones sobre el desastre de Medellín. Electores: Petro defiende a un alcalde que está llevando a EPM a perder grado de inversión, gobierna con la politiquería local, y designa a un señor que dice mentiras sobre sus títulos”.

Finalmente, Petro le comentó a la senadora que, “con toda exactitud no estoy con exalcaldes que privatizaron de facto la empresa pública EPM, ni con quienes la usaron para ocasionar un megadesastre ambiental, social y financiero en Hidroituango. Pero ese desastre es invisible a ciertos ojos”.

Sobre el tema, Quintero, en diálogo con la FM, aseguró que se viene adelantando una estrategia política para que las Empresas Públicas de Medellín queden en manos del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

De acuerdo con el mandatario, cuando fue nombrado alcalde de la capital antioqueña, los integrantes del grupo le solicitaron el control de la entidad.

“Cuando quedé elegido, me senté con las tres cabezas del GEA y no me hablaron de educación... me pidieron que les dejara al gerente Jorge Londoño, me pidieron quedarse con EPM. Lo que hay detrás de esto, es un interés político y económico que lo convierten en estrategia política”, detalló Quintero a la FM.

En la entrevista, el alcalde Quintero recordó la dinámica que se ponía en practica anteriormente para escoger al gerente de esta entidad, quienes eran elegidos a dedo por este grupo empresarial. Por esta razón, es la molestia y la polémica que se ha generado, argumentó el mandatario.

A pesar de las especulaciones que se generaron por el nombramiento de Calderón como gerente de EPM, Quintero manifestó que no hubo irregularidades y fue elegido luego de un estudio con los demás candidatos que encajaban en el perfil.

Cabe recordar que debido a las ‘presiones’ y los ataques que recibió desde que fue designado como gerente de la empresa antioqueña, Calderón renunció a su cargo tras permanecer una semana. Los señalamientos se dieron por inconsistencias en su hoja de vida que hicieron poner en duda su desempeño a la hora de ocupar un cargo tan importante.

Quintero, nombró a Jorge Andrés Carrillo como nuevo gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Se trata del exviceministro de Agua y Saneamiento Público, quien ya se desempeñaba como miembro de la junta directiva de ISA y EPM.

