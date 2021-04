Presidente de la Dimayor explicó por qué Águilas Doradas Rionegro tuvo que jugar con siete jugadores

El partido generó todo tipo de polémicas y fue noticia en distintos países alrededor del mundo. Foto: Colprensa

Un hecho insólito, y muy pocas veces visto en el fútbol profesional, ocurrió este fin de semana en el balompié colombiano, pues Águilas Doradas Rionegro tuvo que disputar su partido contra el Boyacá Chicó, válido por la penúltima fecha del Torneo Apertura de Colombia, con los únicos siete jugadores que tenía disponibles, ya que 15 de sus jugadores quedaron descartados por dar positivo en Covid-19 y otros siete estaban lesionados.

Previo al juego se generaron todo tipo de críticas en redes sociales, varios usuarios no podían creer como desde la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano) se permitía disputar un encuentro con una desventaja tan evidente. Al final el resultado fue obvio, Chicó se impuso 3-0 ante la lesión de un jugador contrario al minuto 78 que obligó a dar por culminado el compromiso.

Y es que han sido muchas las inquietudes que han surgido tras el enfrentamiento, sin embargo, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, explicó las razones por las que Águilas Doradas tuvo que presentarse y se vio en la obligación de alinear un portero en la línea de defensas, pues a pesar de que parezca increíble, ese tipo de hechos los reglamenta la entidad encargada de definir las normas del fútbol a nivel mundial.

“Esa regla no viene de nosotros, esa regla es del International Football Association Board y dice que un equipo debe presentarse mínimo con siete jugadores. Ahora bien, estamos en una circunstancia muy difícil, en medio de una pandemia muy complicada, pero nosotros acordamos con todos los clubes, y Águilas fue parte de ese acuerdo, en el que se dijo que, si esto nos pasa, vamos a jugar con siete jugadores y nos vamos a presentar al campo al campo de juego”, afirmó en diálogo con Caracol Radio.

El partido era un duelo importante para el Boyacá Chicó puesto que se está jugando la permanencia en la máxima categoría y, según explicó el presidente, los partidos que involucraban a los dos equipos que pelean del descenso debían jugarse de manera simultánea, por tal motivo no había posibilidad de aplazar el juego.

“Si es ventaja o desventaja, pues obviamente jugar con siete jugadores no es lo ideal desde ningún punto de vista, pero eso fue lo que acordamos y es lo que hay que cumplir. Esto tiene algo que hay que considerar y es que obviamente hay un descenso en juego y eso hace más dramático el tema”, explicó.

El partido generó todo tipo de polémicas y fue noticia en distintos países alrededor del mundo. Foto: Colprensa

La ausencia de los jugadores de Águilas también se presentó por algunas lesiones, en total fueron siete los deportistas que no estaban disponibles por molestias físicas y el dirigente también se refirió a ese tema.

“No podemos tomar decisiones con base en lesionados, eso es algo que los equipos deben tener en cuenta, si son muchos o pocos no lo sé, y eso es lo que agrava la situación de Águilas. No es un tema personal, hay otros clubes han cumplido estrictamente con el reglamento y otros clubes están dispuestos a jugar, pero no podemos favorecer a unos clubes en un momento determinado y a otros no”, concluyó.

Por su parte, el máximo accionista del equipo afectado, José Fernando Salazar, habló con el mismo medio y confirmó que demandará ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) el juego en el que su equipo enfrentó al Boyacá Chicó.

“Voy a solicitar a la presidenta de la institución, que seguramente estará allanando las pruebas para demandar el partido en el TAS”. Añadió que, “Águilas Doradas, basado en la legislación que se realizó para pandemia, una legislación que lastimosamente se hizo, pero nosotros no tuvimos la suficiente rigurosidad para decir que podría ir cambiando dependiendo del comportamiento de la pandemia... nosotros aprobamos el año anterior que con siete se podía jugar, pero nunca llegamos a presupuestar que se fuera a presentar una situación como la que Águilas vive hoy”, comentó.

Aunque se mencionó la posibilidad de incluir a jugadores jóvenes para que pudieran completar la nómina, Salazar añadió que su equipo no cuenta con categorías inferiores porque los torneos juveniles habían sido aplazados.

El dirigente también comentó que pensaron en no presentarse al partido; sin embargo, el riesgo de ser desafiliado de la Dimayor le obligó a decidir presentarse al compromiso. Asimismo, reconoció que la decisión de jugar si o sí el encuentro fue tomada de forma unilateral por el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo.

