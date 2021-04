“Nunca he estado metido en ningún clóset“: Karoll Márquez habló en confianza sobre su sexualidad

Karoll Márquez/Instagram

El artista cartagenero, Karoll Márquez, sostuvo una entrevista con ‘Diva Rebeca’, personaje encarnado por Omar Vásquez, en la que aseguró que no le gusta exponer su vida personal y que lo único que interesa es lo que su familia piense de él.

Márquez lleva en la escena artística más de 23 años, sigue destacándose por las múltiples facetas que ha mostrado a nivel profesional: actor, compositor, intérprete, cantante y bailarín. Su debut fue con el álbum titulado “Karoll Márquez”, que se lanzó a finales del año 2000.

Recorrió Latinoamérica con su gira musical y ha sido un artista que ha logrado éxitos en ventas no sólo con su álbum pop, sino en género vallenato, algo atípico, después de su reconocida aparición en ‘Oye Bonita’.

El artista se ha destacado por ser muy reservado con su vida privada por lo que no habla mucho sobre este tema. Sin embargo, interactúa con su público a través de sus redes, hace un tiempo atrás sus seguidores han venido preguntando sobre su sexualidad, cosa que parece no ser de su agrado pues ha manifestado que es ‘morboso’.

Incluso, en una ocasión señaló respondiendo a una pregunta que le hicieron en Instragram, que: “Esta pregunta no tiene nada del otro mundo, precisamente por eso se me hace un poco pasada de moda, obsoleta… Eh, ‘old fashioned’… morbosa… corroncha”.

Debido a esto, el personaje de ‘Diva Rebeca’ aprovechó para indagar sobre la razón por la que mantiene su vida tan privada y volvió a referirse a su sexualidad.

En un primer momento de la charla el actor aseguró que está soltero desde hace tiempo y que sus relaciones no las suele publicar porque no cree que sea necesario; su última pareja le terminó porque se fue “a conquistar el mundo”.

Luego, ‘Diva’ tocó el tema de por qué pensaba que la pregunta sobre su sexualidad no debía hacerse, y el actor mantuvo su opinión sobre que “la pregunta es obsoleta”.

“Nunca he estado metido en ningún clóset; que le quede claro a todo el mundo”, señaló Márquez, y agregó que el hecho de que no se refiera a su vida personal no quiere decir que esté escondiendo su orientación sexual.

Agregó que él no tiene que consultar a nadie para “existir” y aclaró que no tiene la culpa de que muchos no sean lo suficientemente listos como para percibir su sensibilidad: “Para mí es muy obvio”.

Además, el cartagenero aprovechó el momento para reforzar su idea de que la gente tiene una obsesión por “escuchar lo que le genera morbo”, por lo que el personaje interpretado por Omar Vásquez le recordó una frase de Juan Gabriel: “Lo que se ve no se pregunta”, a lo que el artista respondió con un simple: “Así es”.

Finalmente, la entrevistadora le preguntó sobre el día que Karoll publicó en Twitter una foto en la que celebraba el ‘Gay Pride’ y él respondió que lo único que le produce orgullo es su vida, es quién es: “Soy y ya. ¿Te gustó? Bien, si no, no pasa nada”.

“Yo soy una persona libre hace rato”, aclaró el cartagenero, y añadió que en su vida solo le importa lo que piense su familia, pues eso es lo que le da valor a su ser.

