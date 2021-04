“Te quiero mucho y tenemos una pendiente”: Fito Paez a Juanes por el cover del Amor Después del Amor

Juanes realizó cover de El Amor después del Amor. Foto: Colprensa

La versión que hizo Juan Esteban Aristizábal ‘Juanes’ del famosísimo tema El Amor después del Amor de Fito Paez fue muy bien recibido por el artista de Rosario (Argentina), que en su cuenta oficial de Twitter le manifestó en video su agradecimiento al artista de Medellín (Colombia).

“Este regalo hermoso que me hacés te lo agradezco de todo corazón. Sabés lo que te respeto y lo que te quiero”, le dijo el cantante argentino a Juanes.

El cover fue el último lanzamiento del artista colombiano que con este primer sencillo de su nuevo álbum Origen, evoca sus inicios en la música y las canciones de sus artistas y bandas favoritas cuyos sonidos permean todo su trabajo.

Páez además recordó la gala de hace dos años en Estados Unidos en la que Juanes recibió el premio Personaje del año.

“Juanito querido me estaba acordando cuando te dieron el ‘Person of the Year’ en Las Vegas. ¿Te acordás? Una noche hermosa ahí con tantos músicos tocando tus canciones y yo creo que sorprendí con una tuya y fue un pandemónium todo aquello”, rememoró el cantante de Rosario.

Gran versión hermanito @juanes !

Te quiero mucho y espero ansioso nuestro próximo encuentro!!!!

Jajajajaja!!!!!

Vayan a disfrutar su version de #ElAmorDespuesDelAmor tanto como yo acá 👇🏻https://t.co/82yIhnuQv2 pic.twitter.com/mpNNJvxHSl — Fito Paez (@FitoPaezMusica) April 8, 2021

En aquella ocasión el galardón se lo entregó el mismo Lars Ulrich, baterista de la agrupación Metallica, otra de las bandas que marcaron el inicio de la carrera de Juanes.

“Mi amigo, mi parcero que es reconocido como la Persona del Año”, dijo Ulrich en el momento en el que le entregó el reconocimiento al colombiano.

Metallica ese mismo año le agradeció al paisa porque en Rock al Parque, el festival de música gratuito más importante de Colombia, versionó ante casi 20.000 espectadores la canción de Seek and Destroy.

En esa gala hubo más sorpresas para el artista de Medellín, y entre ellas la versión de Fito Páez de Fíjate Bien, uno de los primeros éxitos internacionales del colombiano.

Por esta razón, Fito le reiteró su cariño y le recordó en el video en Twitter que tienen un pendiente, del que no dio muchos detalles, pero del que se puede deducir que será la interpretación de una canción juntos.

“Un abrazote que nos dimos después de tantos años en la ruta, de conocernos aquí y allá. Y ahora este regalo hermoso que me hacés te lo agradezco de todo corazón. Sabés lo que te respeto y lo que te quiero. Acordate que tenemos una pendiente, una muy importante. Te quiero mucho y que sea lo mejor”, concluyó en su mensaje.

Juanes reaccionó también al emotivo video en una nota periodística que se emitió en el informativo de televisión colombiano Noticias Caracol.

“Para mí es un verdadero honor que Fito haya disfrutado de la versión que le haya gustado. Eso es algo muy valioso que uno de los grandes privilegios de la música es haber podido conocer a muchos de estos personajes que uno admira tanto y finalmente uno decirles no sabes cuánto te respeto, cuánto has influenciado en mi vida”, dijo Aristizábal.

En Noticias Caracol recordaron que el video del cover de Juanes de El Amor Después del Amor ya superó el millón de reproducciones en Youtube.





