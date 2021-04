Jairo Camargo, Alirio Perafán en ‘Pedro, el escamoso’, dio positivo para coronavirus

Jairo Camargo

El actor colombiano Jairo Camargo, que interpretó al abogado Alirio Perafán en ‘Pedro el Escamoso’, resultó positivo para coronavirus. Su esposa, la también actriz, Patricia Tamayo, reveló la noticia a través de su cuenta de Instagram. Con una foto de Camargo, sentado en su cama, en pijama, y usando un tapabocas, ‘Pati’, como se identifica en esa red social, compartió un emotivo mensaje acerca de su esposo, con quien lleva más de diez años de relación.

“Me asomo y lo miro, no puedo evitarlo. Ha sido duro saber que él es positivo pero más difícil no poder abrazarlo, ni pasarle alguito que necesite o ver una película juntos”, relató la actriz en su publicación que, además, reveló que, para evitar el contagio, tuvo que mudarse a su biblioteca, en donde armó, lo que ella misma denominó como su ‘cambuche’, y en donde duerme con Tulifuli, un conejo de peluche que le regaló Jairo.

Aunque la actriz no dio mayores detalles de la salud de Jairo, la foto que publicó pertenece a lo que sería el primer día de cuarentena de la pareja y, al parecer, Jairo no estaría teniendo síntomas de gravedad.

La actriz, que hizo parte de producciones como ‘Las hermanitas Calle’, ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘Mujeres Asesinas’, escribió que aunque tiene esperanzas de que la falta de fuertes síntomas en el cuerpo de su esposo se mantenga, asegura que es consciente de que es una enfermedad que la mantiene alerta por su desconocida evolución en el cuerpo de quien la padece.

“Así estamos por acá, con una sensación rara, con miedo pero con despacio y buena letra como dice mi papá. Aquí les muestro a mi amor desde el quicio de la puerta y mi cambuche”, escribió Tamayo.

La pareja de actores se conoció, según comentaron en la Revista 15 Minutos, en 2003, cuando trabajaron juntos en ‘El auténtico Rodrigo Leal’, sin embargo, se enamoraron tres años después, en 2006, cuando actuaron juntos en la obra de teatro ‘El método de Grönholm’, en el Teatro Nacional.

“Yo me había separado, Patricia también, y en el escenario pasaban cosas: miradas, gestos, pero nunca lo hablamos (...) el último día de la temporada nos miramos y fue distinto”, manifestó Jairo.

Según le comentaron a la revista, luego de que Jairo le enviara el poema ‘Nostalgia del presente’, de Jorge Luis Borges, a Patricia, empezaron las citas entre ambos, se enamoraron, y se casaron el 30 de marzo de 2012.

“La única condición era no saber cómo iba a ir vestido cada uno (…) El día de la boda fui donde mis papás, me arreglé y les dije: ‘Chao, me voy a casar’. Nos encontramos Jairo y yo en la notaría, muertos de la risa viéndonos. Yo era la fotógrafa y también grababa”, comentó Patricia que, últimamente, puso su nombre en los medios de comunicación luego de su actuación como Cecilia Faciolince en la película ‘El olvido que seremos’, película colombiana nominada a los premios Goya.

Colegas y seguidores de la pareja dejaron sus mensajes de apoyo en la publicación de Patricia, y enviaron sus mejores deseos para la pronta recuperación de Jairo. Patricia, a través de las historias de su cuenta de Instagram, agradeció, en las últimas horas, a quienes han dedicado su tiempo a contactarlos, “gracias a todos y cada uno de ustedes por sus palabras, los buenos deseos, los consejos. Los he leído todos detrás de la puerta. Gracias”, escribió la actriz con una foto de fondo en la que se le ve a ella y a Jairo frente a frente.





