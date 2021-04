Esteban Chaves entró en el top 10 de la clasificación general en la Vuelta al País Vasco

La jornada la ganó el actual campeón del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar. Foto: Team BikeExchange

Tras una exigente carrera de seis etapas, culminó la Vuelta al País Vasco en su edición 2021. El torneo ciclístico dejó como campeón al esloveno Primož Roglič, quien se impuso en la clasificación general con un tiempo de 19 horas, 11′ minutos y 36″ segundos.

Entre tanto, el pedalista bogotano Esteban Chaves quedó como el colombiano mejor ubicado en la tabla general de posiciones de la carrera, pues terminó la vuelta dentro del ‘top 10′ de pedalistas en territorio español.

El ‘Chavito’ llegó de octavo en la etapa reina (Ondárroa - Arrate), a 1′ minuto y 05″ segundos del vencedor del día David Gaudu; con lo que, tras hacer la sumatoria de tiempo del colombiano, se concluyó que este terminó ubicándose en la novena posición de la tabla general de participantes quedando a 2′ minutos y 38″ segundos del campeón Roglič.

En el último día de competencia hubo siete puertos de montaña, en los que Esteban Chaves se posicionó como el más destacado de los escarabajos: al bogotano del equipo Team BikeExchange se le vio fuerte estando en el pelotón principal y dando la pelea en las subidas del grupo que comandó Tadej Pogačar, vigente campeón del Tour de Francia.

Así quedó la tabla de posiciones de la última etapa de la Vuelta al País Vasco:

Clasificaciones, etapa 6 (Ondárroa - Arrate) - Vuelta al País Vasco 2021 / (Itzuliabasquecountry.eus).

Y así les fue a los cuatro colombianos participantes en la carrera disputada en territorio español en la general final:

Ciclistas colombianos en la tabla general de clasificación de la Vuelta al País Vasco 2021 / (Itzuliabasquecountry.eus).

9. Esteban Chaves (Team BikeExchange) a 2 minutos y 38 segundos del ganador.

28. Sergio Higuita (EF Education-Nippo) a 17 minutos y 14 segundos del ganador.

56. Alejandro Osorio Carvajal (Caja Rural-Seguros RGA) a 35 minutos y 55 segundos del ganador.

86. Einer Rubio (Movistar Team) a 50 minutos y 27 segundos del ganador.

En la etapa final fue Roglič quien impuso condiciones y jerarquía en el liderato tras un agresivo ataque que emprendió en los últimos 50 kilómetros. El ecuatoriano Richard Carapaz había salido en la fuga, pero el impulso del esloveno le valió para llevarse la camiseta del líder y coronarse campeón.

Entre tanto, el vencedor de la última fracción fue el francés David Gaudu con un tiempo de 3 horas 5′ minutos y 42″ segundos.

Terminar entre los diez primeros es altamente positivo

Tras quedar como noveno clasificado en la Itzulia 2021, el ciclista del equipo BikeExchange calificó como positivo el hecho de haber finalizado entre los diez primeros de la general, pese a que el objetivo de ganar una etapa no le fue esquivo. El ciclista bogotano de 31 años, recientemente sexto en la Volta a Catalunya, destacó que tanto él como su equipo estuvieron cerca de alcanzar el objetivo de ganar una etapa. Esto dijo el ‘Chavito’ al finalizar la competición ciclística europea:

“No era una subida que me viniera bien, pero comparado con el primer día, terminé con buenas sensaciones. Terminé entre los 10 primeros ganando algunos lugares y eso es realmente positivo. Colectivamente, el equipo lo ha hecho muy bien durante esta carrera. Por supuesto, estábamos apuntando a una victoria de etapa, y no estuvimos muy lejos de lograrlo. Estuvimos involucrados en la carrera, disputando día a día”, finalizó.

