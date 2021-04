“Jáminton Campaz es el mejor jugador de la liga colombiana, es un fuera de serie”: Hernán Torres

En la edición del viernes 9 de abril del programa de debate ESPN FC Radio Colombia, el comentarista deportivo Francisco ‘Pacho’ Vélez invitó al entrenador de Deportes Tolima para dialogar sobre el presente de Deportes Tolima de cara al cierre del campeonato de fútbol profesional colombiano de primera división de Colombia.

En su intervención, Vélez llamó la atención del entrenador del club ‘pijao’ luego de que el periodista de ESPN contara que realizó un sondeo vía Twitter preguntándole a sus seguidores cuál consideraban que era el mejor jugador de Colombia en la actualidad en la Liga BetPlay. Comparándolo con Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja de Junior de Barranquilla, ‘Pacho’ dijo que el mediocampista nariñense Jáminton Leandro Campaz, es el mejor futbolista del rentado local en su encuesta.

Al respecto, Vélez quiso contrastar y conocer la opinión de su entrenador, preguntándole si le sorprendían sus condiciones y que lo cataloguen como el mejor del balompié nacional. Esto dijo Hernán Torres sobre el jugador de 20 años:

Por lo que ha hecho y lo que está mostrando, me parece que sí, por lo que presenta en cada juego. Lo que me sorprende es que un muchacho de 20 años esté con ese nivel, con esa madurez que muestra en el campo y en el terreno de juego. Comparado ya con ‘Teo’ y con Borja que son jugadores superlativos a nivel nacional e internacional, me parece que es muy importante lo que ha mostrado Campaz. Para mí es un fuera de serie.