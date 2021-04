Memes y polémica: Amparo Grisales se hizo tendencia tras la muerte del Duque de Edimburgo

El príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II, murió este viernes a los 99 años. Había sido hospitalizado recientemente y sometido a una intervención cardíaca.

“Con profundo dolor, su majestad, la Reina, anuncia la muerte de su amado esposo, su alteza real, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo”, afirmó un comunicado del Palacio de Buckingham. “Su alteza real falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor”, precisó.

Mientras el mundo reaccionaba al fallecimiento del miembro de la realeza y muchos de líderes de todos los países le enviaban mensajes de condolencias a la reina Isabel II, en Colombia otra persona se hizo tendencia en las redes sociales a causa de la muerte del duque de Edimburgo.

Se trata de la actriz Amparo Grisales, como es común, la famosa colombiana se hizo tendencia porque los internautas estaban cuestionando su edad. Mucho se habla sobre la edad de Grisales en redes sociales y, con la muerte del príncipe Felipe, se vieron muchos memes en los que se comparaban los años del fallecido con los de la actriz.

Felipe de Edimburgo #RIP con su nana de infancia. pic.twitter.com/E4rkTB3FNz — Juan Malillo 🎲🎲🎲 (@juanmalilIo) April 9, 2021

El duque de Edimburgo ha caído en semifinales. La final será entre la reina de Inglaterra y Amparo grisales. pic.twitter.com/ME2pDvw03v — SINSENTIDO (@SINSE25) April 9, 2021

Amparo Grisales viendo la muerte de un tipo de 99 años. pic.twitter.com/xIe230TpHd — La gatú (@LaZurdaGatu) April 9, 2021

La Reina Isabel y Amparo Grisales, luego de la muerte de Felipe de Edinburgo. El tesoro de los Peces del Infierno se definirá entre ellas dos. pic.twitter.com/QEERgo4Ewk — John Carrillo M. (@JohnCarrillo_M) April 9, 2021

Lo qué es Amparo Grisales y la Reina Isabel II nos van a enterrar a todos, nos mas póngale la fecha y sale. pic.twitter.com/KQSpeslDMX — Do kla (@DoklaM12) April 9, 2021

La actriz colombiana Amparo Grisales es conocida por mantener una figura de infarto, al punto que incluso mujeres menores que ella, envidian. Grisales siempre ha dicho que su fórmula de la eterna juventud ha sido el cuidado en la alimentación y una vida deportivamente activa.

Actualmente, Grisales, conocida también como ‘la Diva de Colombia’, tiene 64 años, mientras que la reina Isabel II tiene 94 años; sin embargo, el 21 de abril del 2021 es su cumpleaños.

En una reciente entrevista para la revista Aló, la actriz afirmó que durante la pandemia no escatimó en los cuidados a pesar de las limitaciones que se presentaban en el lugar donde estuvo durante varios meses.

“Lo primero que eché en el carro fue el gimnasio” afirmó la actriz, que pasó cuatro meses en una finca junto a sus hermanas durante el confinamiento.

Así mismo, en otra entrevista para el programa La Red contó que con el confinamiento tuvo más tiempo para reconocerse. “Me dediqué al ejercicio, es como algo orgásmico”, bromeó Grisales.

Amparo Grisales y el feminismo

Por otro lado, Grisales también se ha hecho tendencia recientemente por sus polémicas opiniones sobre el feminismo. Esta semana la actriz respaldó su posición en una entrevista en ‘La Bodeguita’, conducido por Pilar Rodríguez, donde la mujer volvió a hablar sobre cómo el feminismo ha acabado con la caballerosidad, según ella.

“Yo creo que tenemos que controlar un poquito eso. Me parece que los hombres han perdido la caballerosidad un poco por el miedo a las mujeres, por es agresividad y ese feminismo llevado a la estupidez. Muchas feministas me criticarán, pero tampoco me parece que salgan un montón de feministas a gritar frente a la Alcaldía y las dejen desnudas”, señaló nuevamente Amparo.

Una de las periodistas que participó en el segmento le preguntó a la famosa por las protestas de feministas que salen desnudas y con vello púbico. “Se paran con toda esa toxicidad al paisaje, a gritar que todos los hombres son unos violadores. ¡Ya basta! ¿Qué ganan con eso? No entiendo. Lógicamente a las mujeres que se paran allá no les van a decir un piropo porque no se lo merecen”, dijo Grisales al respecto.

En una entrevista que concedió hace un tiempo al diario digital Las 2 Orillas, la diva de la televisión colombiana contó que está escribiendo un libro con el que hace una férrea defensa de los piropos y la seducción masculina, que es crucial entre los animales.

“Tu ves el comportamiento de las aves y como los machos van le hacen la venia a la hembra. Abren sus plumajes, le arreglan el terreno con cositas lindas y florecitas para que la hembra se acerque, y ella generalmente es muy indiferente”, señaló la actriz.

Según su argumento, es esa seducción la que permite que se siga perpetuando la vida en la naturaleza.

