“La muchacha esa que dejó acabado a Pipe Bueno”: Silvestre Dangond recibe críticas por cómo se refirió a Luisa Fernanda W

El cantante colombiano Silvestre Dangond ha sido blanco de críticas en las últimas horas por haber haber revivido una polémica de una pareja de famosos. Se trata de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, quienes hace algunas semanas recibieron críticas por la apariencia de Bueno en una fotografía, razón por la que muchos internautas crearon memes del cantante asegurando que la influencer tenía ´mala mano´.

Aunque el revuelo por la apariencia de Pipe en dicha imagen ya no estaba siendo comentada en redes sociales, Dangond hizo referencia a la situación en un Instagram Live que realizó y causó risas entre sus fanáticos e indignación en los seguidores de la joven pareja. En la transmisión en vivo el cantante estaba agradeciendo a la persona que lo maquilló un día en el que estaba bastante cansado y su aspecto no era el mejor.

“Quiero felicitar al que me maquilló ese día, joda, qué llevadera, yo jarto de empanada y me veía llevado ese día, como si me hubiera cogido a la muchacha esa que dejó a Pipe Bueno acabado… ¿Cómo es que se llama?”, mencionó el cantante.

Silvestre Dangond olvida nombre de Luisa Fernanda W

El comentario de Dangond generó risas entre sus seguidores; sin embargo, al ser compartido en algunas cuentas de chismes en la red social, el cantante fue blanco de críticas por parte de los seguidores de Luisa Fernanda, quienes le pidieron al artista que fuera más respetuoso con la influenciadora.

Pipe Bueno se volvió tendencia a mediados de marzo luego de que se viralizara una imagen suya donde luce unas prendas poco comunes. El cantante apareció con una camiseta blanca, pantalón de jean, tenis negros y un pequeño bolso colgando en uno de sus hombros, apariencia que los usuarios aprovecharon para crear divertidos memes.

Hasta Pipe Bueno me está ayudando a vender la rifa. pic.twitter.com/gymNSawxDk — Sopa De Banano (@Sopadebanano) March 13, 2021

Asimismo, varios seguidores comenzaron a afirmar que el cantante de música popular se había desmejorado físicamente desde que está con Luisa Fernanda W, a quien acusaron de tener ‘mala mano’.

La reconocida influenciadora no aguantó más y respondió a quienes comentaron sobre esta foto. En un video, la youtuber decidió darle un giro a esta crítica y señalar todos los aspectos positivos que ella considera por encima de la supuesta “mala mano” que le nombró este usuario. De forma respetuosa, la influencer se burló de este dicho.

“Si tener mala mano es tener una familia estable, ser exitosos en nuestro trabajo, tener un hijo maravillosamente precioso, estar felices, pues amigas entonces que todas tengan mala mano y ojalá encuentren a esa persona que tiene mala mano para que esos deseos se les hagan realidad y sean exitosos”, expresó la madre de Máximo.

Asimismo, afirmó que: “Uno no todos los días está en su mejor versión, hay días en los que uno amanece hecho un po... uno no siempre tiene que estar como un postre. Y esa foto que anda rondando por ahí fue de un día de una trasnochada tan brava con el niño, el trabajo, pero esas son cosas que la gente no entiende. La gente solo busca criticar”.

Durante esta semana, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sorprendieron a sus seguidores al anunciar la llegada de su ‘segundo hijo’, que no se trata de otra cosa sino de un proyecto en el que llevan trabajando desde hace algún tiempo, y el cual aseguraron es un sueño en el que tienen puestas todas su empeño.

Aunque no revelaron exactamente de qué se trata “su segundo hijo”, al parecer sería un proyecto que involucra actividades al aire libre, ya que en las imágenes que compartieron se ve el proceso de construcción de una finca que, de acuerdo con Pipe Bueno, está ubicada a las afueras de Bogotá.

SEGUIR LEYENDO: