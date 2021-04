Familia en Magdalena sacó de un hospital, a la fuerza, cadáver de hombre que murió por covid-19

Foto: captura de video.

Un insólito hecho presenciaron esta semana los habitantes de Fundación, Magdalena. Una familia perdió a uno de sus integrantes, quien se encontraba en el hospital local, pero ellos no creían que esta persona hubiera muerto por covid-19, razón por la que cuando los médicos les informaron que debían embalar el cuerpo, los familiares salieron del centro médico con el cuerpo y recorrieron varias calles del pueblo con el muerto en camilla.

El hecho, digno de las historias de realismo mágico de Gabo, fue registrado en la cámara celular de varios curiosos que vieron a la familia recorrer las calles de Fundación empujando la camilla con el muerto, mientras huían de los médicos que habían atendido al sujeto por un cuadro grave de neumonía, pero después comprobaron que estaba contagiado con coronavirus.

Según la información del centro médico San Rafael, donde se encontraba el hombre de 59 años, la familia sacó su cuerpo a la fuerza cuando los médicos les informaron que debían cumplir con el protocolo que cuenta con medidas especiales que implican embalaje, cremación y otros protocolos de bioseguridad. Los hijos del sujeto sacaron la camilla con el cadáver en una bolsa blanca y recorrieron las calles del pueblo hasta llegar al cementerio.

En el video que se ha hecho viral en redes sociales se puede ver a la familia sacando a la fuerza el cuerpo del adulto mayor, luego de romper la puerta del centro de salida.

Julio Salas, secretario de Salud departamental, informó que el hombre fue identificado como Ramón Quintero, quien padecía de un cuadro fuerte de neumonía. “Los hijos del fallecido se negaron y decidieron sacar el cadáver a la fuerza rompiendo vidrios y puertas del centro hospitalario”, dijo el funcionario según El Tiempo.

El hospital también se pronunció asegurando que rechazan los actos vandálicos realizados por los familiares del señor Ramón Quintero que ingresó a sus instalaciones con un cuadro de neumonía y, además, acusaron a los familiares de haber dejado al señor en condición de “abandono” antes de su muerte.

“El paciente fallece en nuestra institución y fue trasladado cumpliendo todos los protocolos establecidos para el tratamiento de cadáveres hasta el depósito temporal de los mismos, proceso que no fue aceptado por los familiares y actuaron de manera violenta, ingresando en bandada al hospital, irrumpiendo con la tranquilidad de los pacientes, agrediendo físicamente al personal interno, administrativo y asistencial”, informó el hospital en un comunicado oficial.

El hecho quedo registrado por varios habitantes de Fundación, quienes se veían persiguiendo a los familiares del hombre para saber qué iban a hacer con el cadáver. El video se ha compartido múltiples veces en redes sociales y recibe diferentes reacciones de los internautas.

“Los mismos familiares por andar en fiestas y parrandas, por no usar tapabocas y no guardar distanciamiento, llevan el virus a la casa y después el hospital es el culpable porque se murió”, “Esto es Colombia cualquier cosa puede pasar lastimosamente es así”, señalaron algunos en redes sociales, mientras que otros lamentan que la familia se haya visto en esta situación y piden a los demás no juzgar la situación que los llevó realizar dichos actos.

Finalmente, la Policía logró interceptar a la familia mientras corría con la camilla por las calles y los convenció de devolver el cadáver al hospital y luego a la morgue.

SEGUIR LEYENDO: