Aumentó el hurto de celulares en Bogotá: estas son las cinco localidades donde es más probable que se lo quiten

Aunque algunos delitos disminuyeron en 2026, el hurto de celulares sigue afectando la percepción de seguridad en Bogotá - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato inquietante marcó el inicio de 2026 en Bogotá: apenas en el primer trimestre, la cifra de celulares robados llegó a 8.629 unidades, mientras la recuperación de estos dispositivos cayó.

El promedio diario de hurtos resulta llamativo: son 96 casos cada día, lo que evidencia la magnitud del fenómeno. Desde el Concejo, la concejala Diana Diago (Centro Democrático) encendió las alarmas y reclamó acciones más firmes por parte de la administración distrital.

PUBLICIDAD

“Los ciudadanos no pueden seguir perdiendo sus pertenencias mientras los delincuentes ganan terreno. Es momento de actuar con contundencia”, declaró la cabildante, quien presentó los datos y denunció la caída en la recuperación de equipos.

Zonas más afectadas por el hurto de celulares

El análisis de las cifras revela que el delito se concentra en sectores con alta circulación de personas. Según información de la Secretaría de Seguridad, las localidades con mayor número de robos entre enero y marzo fueron Engativá (889 casos), Chapinero (864), Suba (826), Teusaquillo (738) y Kennedy (720).

PUBLICIDAD

En los tres primeros meses de 2026, Bogotá registró 8.629 robos de celulares, lo que equivale a 96 hurtos diarios - crédito Secretaría de Seguridad

Diago enfatizó que estos datos confirman el carácter estratégico de las zonas elegidas por los delincuentes, y advirtió que la seguridad y calidad de vida de los bogotanos se ven directamente afectadas. La persistencia de este delito ha llevado a reiterar la necesidad de intervenciones puntuales en las áreas más golpeadas.

El hurto de celulares se consolida como uno de los flagelos urbanos más frecuentes y de mayor impacto en la vida cotidiana de los habitantes de la capital. A pesar de los operativos desplegados contra redes de receptación y comercialización ilegal, la incidencia del delito se mantiene alta y en expansión.

PUBLICIDAD

Descenso alarmante en la recuperación de celulares robados

Uno de los aspectos que más inquietud genera es la disminución en la recuperación de teléfonos hurtados. Entre enero y marzo de 2026, la Policía logró devolver a sus dueños solo 736 celulares, una cifra que contrasta con los 1.283 equipos recuperados en el mismo periodo de 2025. El descenso es del 42,6%, es decir, 547 dispositivos menos recuperados en comparación con el año anterior.

La caída en la recuperación es sostenida mes a mes: durante enero de este año se recuperaron 285 celulares, en febrero la cifra subió a 321, pero en marzo descendió a solo 130. En el mismo trimestre de 2025, las cifras mensuales eran notablemente superiores: 363 en enero, 502 en febrero y 418 en marzo.

PUBLICIDAD

La recuperación de celulares robados cayó 42,6% frente al mismo periodo de 2025, según cifras oficiales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tendencia negativa en la recuperación de equipos preocupa a la concejala Diago, quien sostuvo: “Es inaceptable que mientras miles de bogotanos son víctimas del hurto de celulares, la capacidad de recuperación caiga de manera tan drástica. Esto demuestra una falta de estrategia y contundencia por parte de la administración”.

Reacciones políticas y demandas al gobierno local

El fenómeno no solo se limita a las estadísticas. La cabildante cuestionó el cumplimiento de las promesas realizadas por el alcalde Carlos Fernando Galán durante su campaña, en las que se había comprometido a desarticular las redes ilegales dedicadas a este delito.

PUBLICIDAD

Y afirmó: “Si Galán no combate el robo de celulares como lo prometió, este delito seguirá creciendo y seguirá siendo un negocio rentable para los delincuentes. Bogotá necesita acciones contundentes, más operativos y una estrategia real para desarticular estas redes criminales”.

La solicitud de información a la Secretaría de Seguridad, realizada a través de un derecho de petición, buscó esclarecer la magnitud del problema y exigir respuestas. Los datos obtenidos evidencian que, a pesar de los anuncios oficiales y los esfuerzos operativos, el hurto de celulares mantiene su incidencia y la recuperación de equipos no presenta mejoría.

PUBLICIDAD

Engativá, Chapinero y Suba encabezan la lista de localidades más afectadas por el hurto de celulares en la capital - crédito Secretaría de Seguridad

Percepción de seguridad y balance de otros delitos en Bogotá

A pesar del repunte de los robos de celulares, otras estadísticas muestran una reducción en delitos de alto impacto. Según la encuesta Bogotá Cómo Vamos, el 63% de los habitantes se siente inseguro, aunque el primer bimestre de 2026 reflejó una mejora en indicadores como el homicidio, que cayó un 12,5% respecto al mismo periodo de 2025 (de 176 a 154 casos).

En ese lapso, las denuncias por hurto a personas descendieron un 38,3% (de 21.088 a 13.017 casos), los hurtos a residencias bajaron un 22 %, a comercios cayeron un 74,8% y el robo de automotores disminuyó casi un 32%. El hurto a bancos, por su parte, se mantuvo en cero.

PUBLICIDAD

Este conjunto de datos muestra que, aunque algunos delitos presentan una tendencia a la baja, el robo de celulares sigue siendo una asignatura pendiente para las autoridades de la capital.