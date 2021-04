‘Provida vs. Proaborto’: el controversial debate sobre el aborto de Kika Nieto, Las Igualadas, La Pereztroica y otras feministas

Debate sobre el aborto convocado por Kika Nieto. Foto: captura de pantalla YouTube.

La youtuber Erika Nieto, más conocida en redes sociales como Kika Nieto, realizó un debate de casi dos horas de duración, sobre el aborto y las diferentes opiniones sobre si despenalizarlo o no. En dicho espacio de opinión participaron reconocidas personalidades femeninas como Mariángela Urbina (de Las Igualadas del diario El Espectador) y las influenciadoras Nath Campos y La Pereztroica.

En el encuentro también estuvieron otras activistas de los derechos de las mujeres en diferentes países de América Latina como Lupe Batallán, Cynthia Canales, Lucía Beltrán y Alejandra Arango.

Aunque casi no hubo consenso sobre las opiniones que emitieron las integrantes del debate, e incluso, se generaron algunas controversias, el encuentro recibió cientos de elogios en redes sociales por visibilizar el tema del aborto y tener diferentes puntos de vista.

Algunos de los temas que se debatieron fueron si a las mujeres las educan para no decidir sobre sus cuerpos. En este aparte, Kika Nieto opinó que ella tuvo acceso a la educación sexual, pero reconoció que “no todas las mujeres tienen esa educación”.

Por su lado, Mariángela Urbina, quien tuvo una pelea con Nieto hace unos años por las posiciones de la influenciadora y la comunidad LGBT, apoyó lo dicho por Kika y afirmó que, desde la infancia a los hombres les permitían andar desnudos, pero que a las niñas les decían: “mamita, cierre las piernas, siéntese bien, no muestre tanto”.

Igualmente, la mexicana y youtuber Nath Campos, quien recientemente denunció que fue abusada sexualmente por Rix, un colega suyo en redes sociales, aseguró en el debate que, “la sociedad sí enseña a las mujeres a ser de cierta manera. Se dice que las mujeres que salen con muchos hombres son putas y los hombres que salen con muchas mujeres son cracks”, expresó Nath, haciendo referencia a las imposiciones de la sociedad.

Daniela Pérez, más conocida como La Pereztroica, aseguró que, “no es lo mismo hablar de embarazos en las zonas rurales, que en la ciudad”. Además, reconoció que se deben tener en cuenta las dificultades que se pueden presentar durante el embarazo.

“Deberíamos apuntarle a un mejor sistema de salud para todas las mujeres y para todas las personas. No proporcionando el aborto como una salida, sino realmente cuidando de sus embarazos. Cuidando de sus hijos y de ellas mismas para que no tengan riesgos”, expresó La Pereztroica, quien se autodenomina ‘provida’.

En otros apartes del extenso debate, también se habló sobre si la sexualidad previene el aborto y Cynthia Canales, de México, aseguró que una buena educación sí puede prevenir que las mujeres se sometan a dicho procedimiento.

“Podemos estar de acuerdo en algo, y es que el aborto en la mayoría de los casos es una decisión muy difícil para las mujeres”, expresó Urbina, del programa de opinión en YouTube, Las Igualadas.

En ese aparte, Kika Nieto aseguró que entiende que no todas las mujeres han tenido las posibilidades que ella sí y cree que es “difícil debatir con las personas que no van a tener en cuenta tus argumentos porque para esa persona no son válidos desde su punta de vista y sus creencias”.

Fueron varios los temas que se hablaron durante el encuentro convocado por la influenciadora bogotana. Una vez publicado, en Twitter se viralizó el video y cientos de cibernautas resaltaron la labor de Nieto al permitir que se hablen de esos temas y visibilizar una problemática que afecta a millones de mujeres en el mundo.

“Nunca pensé que me fuera a mamar un video de Kika nieto de hora y media, peeero la pelada se reinventó en YouTube”; “La madurez que ha adquirido el contenido de Kika Nieto me deja en shock”; “Los debates que hace Kika Nieto en su canal son una chimba, ahora sí hace buen contenido”, expresaron algunos usuarios de redes sociales.

Reviva el debate a continuación: