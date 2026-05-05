Colombia

Mujer que fue golpeada por un turista en hotel de Medellín tendrá 10 días de incapacidad: este fue el dictamen de Medicina Legal

La brecha entre la indignación social y el futuro legal se amplía con la incapacidad médica de menos de diez días

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Las conclusiones de los forenses señalan que el tiempo de incapacidad de la trabajadora es breve, lo que determina que la conducta imputada quede clasificada como lesiones de menor gravedad según la legislación vigente - crédito captura de pantalla @Anxiousvids / X
Las conclusiones de los forenses señalan que el tiempo de incapacidad de la trabajadora es breve, lo que determina que la conducta imputada quede clasificada como lesiones de menor gravedad según la legislación vigente - crédito captura de pantalla @Anxiousvids / X

Según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal sobre la agresión sufrida por una trabajadora en el hotel Plaza Mayor 44 de Medellín el lunes 4 de mayo de 2026, presenta menos de 10 días de incapacidad.

Esta conclusión puede influir directamente en la calificación judicial del caso y la eventual sanción penal.

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El examen determinó que la empleada, víctima de violencia tras rechazar las insinuaciones presuntamente sexuales de un huésped identificado por la Fiscalía General de la Nación como José Abelardo Rocha Moncada, podrá superar las secuelas físicas, de acuerdo con fuentes judiciales del proceso citadas por El Tiempo.

Este resultado significa que el hecho se clasifica como lesiones personales de menor gravedad bajo el Código Penal colombiano y podría reducir el alcance de la condena.

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Así fue la agresión en el hotel Plaza Mayor 44

El incidente ocurrió en la recepción del mencionado hotel, ubicado en la comuna 10, centro de la capital de Antioquia. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el atacante, semidesnudo, increpó a la trabajadora tras recibir una prenda lavada.

Las cámaras de seguridad registran la llegada de un hombre semidesnudo a la recepción del Hotel Plaza Mayor 44 en la madrugada del 5 de abril de 2026. El hombre interactúa con la recepcionista antes de inclinarse sobre el mostrador. Momentos después, el hombre aparece detrás del mostrador, y la recepcionista no está visible. La zona de recepción queda vacía en los siguientes segundos - crédito @Anxiousvids / X

Según Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, el huésped invitó a la empleada a entrar a su habitación para tener relaciones sexuales. Tras la negativa de la mujer, el sujeto insistió de forma violenta y se dirigió a la recepción, donde la agredió verbalmente antes de golpearla en el rostro.

La trabajadora cayó al suelo por la fuerza de los puñetazos y recibió patadas mientras estaba en el piso. Finalmente, pudo protegerse y escapar del lugar. Más tarde, el agresor fue capturado por la Policía y trasladado a un centro asistencial. Las imágenes circularon ampliamente en redes sociales y llevaron a una respuesta inmediata del alcalde de la ciudad.

Quién es el presunto agresor y su situación tras los hechos

El detenido fue identificado como Jose Abelardo Rocha Moncada, de 38 años, originario de Cundinamarca. Rocha Moncada presenta antecedentes por homicidio y porte de armas.

Estas fuentes también indicaron que podría ser paciente psiquiátrico, lo que representa un factor relevante para el proceso penal. Según la Policía, el hombre presentaba alteración de la conciencia, posiblemente asociada al consumo de sustancias. Permanece bajo observación médica en Medellín mientras se esperan los resultados toxicológicos y la confirmación sobre su condición psiquiátrica.

Qué implica el informe de Medicina Legal en el proceso judicial

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, que señala menos de 10 días de incapacidad, será determinante en la causa contra Rocha Moncada. De acuerdo con la legislación colombiana, este límite clasifica el caso como lesiones personales de menor gravedad.

Las acciones legales emprendidas por la trabajadora afectan el proceso judicial en curso, en el que las autoridades evalúan los antecedentes y la situación del acusado - crédito @Anxiousvids
Las acciones legales emprendidas por la trabajadora afectan el proceso judicial en curso, en el que las autoridades evalúan los antecedentes y la situación del acusado - crédito @Anxiousvids / @X

Si se confirman el consumo de sustancias o una enfermedad mental, estos factores podrían actuar como atenuantes jurídicos. Actualmente, la Fiscalía General de la Nación está a cargo del caso y la víctima prepara una denuncia formal por lesiones personales.

Aunque el video mostró una agresión violenta, la calificación médica impone un límite técnico a la valoración penal, lo que marca una diferencia entre la percepción social del hecho y su encuadre legal.

Según los testimonios de otros trabajadores del hotel, quienes hablaron para El Tiempo, durante la estadía de José Abelardo Rocha Moncada, también tuvo comportamientos inapropaidos con otras trabajadoras del sitio.

También se ha determinado que el señor Rocha Moncada sería el dueño de la empresa privada de servicios judiciales Asesoría e Investigaciones Jurídicas y Criminalística JR y que estaría involucrado en la muerte de Hoverney Rodiño Bravo, un joven de 21 años que, presuntamente, al intentar robar un taxi, Rocha desenfundó un arma de fuego, la misma que disparó.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la captura del agresor e informó que es un ciudadano colombiano, desmintiendo rumores sobre nacionalidad extranjera - crédito Captura video
El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la captura del agresor e informó que es un ciudadano colombiano, desmintiendo rumores sobre nacionalidad extranjera - crédito Captura video

En su momento, Rocha afirmó que el arma tenía permisos de uso y portación.

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