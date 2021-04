Maluma y Manuel Turizo lanzan su nueva colaboración: ‘Amor en coma’

De cara al nuevo confinamiento al que se tendrán que enfrentar los colombianos para frenar el tercer pico de covid-19 en el país, los artistas del género urbano nacional, Manuel Turizo y Maluma, les regalaron una canción a sus compatriotas para que pasen la cuarentena; en las últimas horas estrenaron su reciente colaboración ‘Amor en coma’.

El antioqueño Maluma y el monteriano Turizo anunciaron desde hace semanas que gestaban un featuring juntos y, en la tarde de este jueves, lanzaron este sencillo que le canta a las relaciones amorosas fallidas y de cómo enfrentar a la pareja cuando ya no se siente nada por esta.

El nuevo éxito de estos dos reguetoneros colombianos se conoció a mediados de febrero de este año cuando Manuel publicó una fotografía junto a ‘Papi Juancho’ preguntándole a sus millones de fans latinoamericanos: “Cómo sonaría esto en una canción?? Ustedes dicen... @maluma X MTZ Medellín y Montería 🇨🇴 COLOMBIA MIJO!!!”.

Pues bien, los deseos de los seguidores de ambos artistas se hicieron realidad y Turizo subió ‘Amor en coma’ en las últimas horas a su canal oficial de YouTube, en el que ya tiene casi 8 millones de seguidores. Tras su publicación, el sencillo ya suma más de 400 mil vistas y cientos de likes.

‘Amor en coma’ hace parte del próximo álbum de Turizo, el cual tituló ‘Dopamina’ y con el que el mismo Manuel aseguró hace unos meses, en diálogo con El Tiempo, que “en Dopamina quiero mostrarle a la gente lo que todavía no conocen de Manuel Turizo”.

Manuel publicó esta canción junto a Maluma de cara a la sexta edición de los Latin American Music Awards, que se llevarán a cabo el jueves 15 de abril desde el BB&T Center en Sunrise, Florida. En estos premios se espera que se interprete este reciente éxito.

Por su parte, Maluma compartió varias historias en su cuenta oficial de Instagram, en las que subió algunos clips de su nuevo éxito junto al monteriano y colocó la opción de ‘swipe up’ para que sus millones de fans en todo el mundo escucharan ‘Amor en coma’.

Además, en sus instastories el paisa aseguró que le complace colaborar junto a Manuel Turizo y, según dijo, le gusta apoyar a las nuevas generaciones del reguetón porque cuando él inició ‘nadie le dio la mano’.

“Ya salió amor en coma junto a Manuel Turizo. Una canción romántica, pero para la discoteca también, para bailar, para perrear cortico. Quiero dejarlo claro que me encanta colaborar con esta nueva generación de músicos colombianos, especialmente que en el género no se ve, no es muy común y yo quiero ser bandera, quiero que nos apoyemos más entre los artistas colombianos. Eso hace mucha falta, conmigo no pasó cuando yo empecé. A mí nadie me dio la mano, así que no quiero que eso se repita”, expresó Maluma.