El emotivo adiós de Carlos Vives a su padre

Carlos Vives y su familia. Foto: redes sociales.

El pasado 5 de abril se conoció que el médico Luis Aurelio Vives Echeverría, padre de Carlos Vives, falleció a los 91 años en Santa Marta. De acuerdo con la información preliminar, antes de su muerte estuvo rodeado de familia y un grupo de especialistas que lo cuidaban desde hace algún tiempo.

Este 8 de abril en la capital del Magdalena fue la ceremonia de despedida, en la que el cantante le dedicó unas emotivas palabras a su fallecido padre:

Aprovechaba su éxito y lo ponía al servicio de los más necesitados y la sociedad.

Asimismo, el artista contó cómo su padre disfrutaba el trabajo en su fundación, mediante la cual ayudaba a las comunidades de Ciénaga , Santa Marta y el barrio Pescaito.

La misa cerró con una interpretación de Vives, quien junto a Gusi, presentó la primera canción que Luis Aurelio le enseñó: ‘Sin ti’, de Otto Serge y Ricardo Rafael.

Homenaje de Carlos Vives a su fallecido padre.

En los últimos días el artista le envió un emotivo mensaje de despedida a su papá a través de Instagram. En los pocos, pero sentidos renglones que el intérprete escribió en honor al señor Luis Aurelio, quien se desempeñó la mayor parte de su vida como médico otorrinolaringólogo, se reflejan versos de agradecimiento y tristeza por la partida de Vives padre.

“Cuando nació era tan bonito que se lo pedían prestado a mi abuela, Elena, para los pesebres vivos. Tan es así que hasta el último día sus amigos más cercanos lo seguían llamando el ‘Nene Chu’”, dijo Carlos en su publicación.

Más adelante, el cantante de vallenatos y cumbia aseguró que, sin su padre, se volverá a sentir desamparado y que se le parte el alma por la pérdida de su progenitor.

“Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él: actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha del Unión, filántropo… Tal vez para que él sintiera que nunca nos habíamos separado”, prosiguió.

En otros apartes de su conmovedor mensaje, Vives aseguró que propenderá por reivindicar el legado de su padre y que lo recordará por la carisma que lo identificaba. “Yo sé que él vivirá eternamente en nosotros sus hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra ciudad. Y que siempre lo vamos a recordar con esa sonrisa de niño que lo acompañó toda su vida”, finalizó Vives hijo.

El texto fue acompañado de una serie de fotografías donde se observa a Carlos junto a su padre Luis Aurelio, y otros miembros de la familia, departiendo en momentos, celebraciones y otras reuniones familiares.

Juan Enrique, hijo de Luis Aurelio y Hermano de Carlos, se pronunció sobre la muerte de su padre y le dedicó un sentido homenaje. “Papá gracias solo gracias. En deuda para siempre, sé que estás con Dios porque te lo mereces. Te quiero hoy, mañana y siempre. Nos volveremos a ver. Vuela alto papá”, expresó Juan, según recopiló el diario El Heraldo.

La última vez que se le vio al padre del vallenato, según el portal Seguimiento, fue en el matrimonio de Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez. Luis Aurelio Vives Echeverría fue director deportivo por muchos años y ocupó por un tiempo la presidencia del Unión Magdalena.

Vives padre fue una persona muy esquiva de la vida de la farándula y no le gustaba hablar de la fama de su hijo, pero sí participó en uno de sus videos musicales y aseguró que se acercó mucho a su hijo durante la grabación de los Clásicos de la Provincia. Según sus amigos era un gran lector y un excelente jugador de dominó.

SEGUIR LEYENDO: