Regresan los trapos rojos en Bogotá: ciudadanos piden ayudas para enfrentar la cuarentena estricta de este fin de semana

Trapos rojos en ventanas, como símbolo con el que se identifican las familias que necesitan comida durante la cuarentena. Mauricio Dueñas Castañeda \EFE

La capital del país tendrá una cuarentena estricta y total por más de 70 horas, durante este fin de semana, lo que llevó a varios ciudadanos de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad, y la localidad de Suba, al norte, a pedir auxilio a la adminsitración distrital, pues afirman que el golpe econímico en sus ganancias diarias no les permitian tener alimentos en las alacenas de sus casas.

Fernando, un reciclador que vive en la barrio Santan Rita, en Suba, le contó a Blu Radio que su trabajo no le permite tener un mercado, pues vive de lo que consigue diariamente. “Nosotros somos recicladores, es decir, vivimos del día a día. Supuestamente nosotros somos población vulnerable, pero no es así porque yo veo que a mí nunca me ha llegado el tal ingreso solidario”, detalló el hombre a la emisora.

Asimismo, añadió que tiene dos hijos y que se ve en la obligación de salir, así exista cuarentena, porque si no lo hace, pues desafortunadamente no tendrá con qué comer su familia, “pues lo más seguro es que me toque salir así haya cuarentena, porque si no salimos no comemos. Así de fácil”, detalló.

Otro es el caso de de María Martínez quien el contó al medio que a su lugar de residencia nunca han llegado los supuestos auxilios que brindan en la capital, agregó que nunca los han censado y menos les han preguntado si requieren o no algún tipo de ayuda.

“Ahorita nos encierran el viernes y necesitamos la ayuda, en mi caso por ejemplo acá viven varias familias, somos también recicladores, le pedimos a la señora alcaldesa se ponga la mano en el corazón”, manifestó la mujer a Blu Radio.

En dueño de la casa donde viven estos recicladores, Jairo Díaz, indicó que, “los inquilinos no han podido pagar y necesita una ayuda nos van a volver a encerrar y nadie ha dicho nada, me toca quedarme encerrado y sin ayuda se complican las cosas”.

En otro punto de la ciudad, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad, también el viento ondea los trapos rojos que han colocado en sus ventanas los habitantes de los barrios Caracolí y El Paraíso como símbolo de ayuda, ya que no tienen cómo pasar la cuarenta general, durante este fin de semana.

“Usted sabe que la zona se puso complicado y malo por la guerrilla. No hemos recibido nada, no soy una persona de la tercera edad, pero igualmente yo no tengo trabajo, mi esposo tampoco, él es diabético. El gobierno dice que nos ayudan con un bono de 160 mil pesos, pero a mi nunca me llegó nada. Mejor dicho, nunca me han dicho valla y reclame esto. No, nada”, afirmó una de las habitantes del sector, en entrevista con RCN Radio.

Asimismo, otra mujer que vive en dicha zona, le indicó a la emisora que nunca han recibido un apoyo por parte del gobierno, “ni nada por el estilo, entonces si nos encierran, qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos”.

Habitantes del sector afirman que ellos viven del rebusque diario, pues muchos de ellos son vendedores informales, recicladores, celadores de vehículos en las calle, vendedores de tintos y aromáticas, los cuales son el reflejo del problema social que tiene la pandemia, la cual ha impactado con fuerza sobre los más vulnerables.

SEGUIR LEYENDO: