Alcalde de Medellín insiste en que mayores de 70 años pueden vacunarse sin cita, a pesar de la negativa de algunos hospitales

Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín. Foto: archivo particular, Facebook.

Por medio de su cuenta de Twitter, el alcalde de la capital antioqueña, le informó a todos los ciudadanos que las personas que sean mayores de 70 años, podrán acudir, sin cita, a los diferentes 78 puntos que las entidades de salud han dispuesto para que esta población se haga la inoculación de antígeno, ya que la ciudad vive una crisis de contagios, la cual tiene un ocupación de las UCI del del 95.04%, por lo que es importante avanzar en dicha jornada.

ATENCIÓN: Desde este momento, mayores de 70 años pueden asistir sin agendamiento previo para aplicarse la vacuna contra la Covid-19 en cualquiera de los siguientes 78 puntos de vacunación: — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 8, 2021

Sin embargo, dicho anunció por Quintero, fue desmentido por algunos hospitales, quienes señalaron que no están haciendo la vacunación sin previa cita. Así lo dieron a conocer Comfama y Sura, quien aclararon que es necesario continuar con las citas en la jornada de vacunación, pues están sujetos a la disponibilidad de biológicos y el personal de salud. Además, deben asegurar que todos los que asistan a los puestos de inoculación sean vacunados satisfactoriamente y en especial poder mantener el distanciamiento social y evitar focos de contagios, tras la crisis sanitaria que vive la ciudad.

Por ejemplo, la Clinica El Rosario publicó un tweet en el que afirmó que, “está comprometida con el cuidado de la salud y la vacunación contra el Covid-19. Es importante aclarar que a la fecha no contamos con los biológicos para iniciar el proceso de vacunación a los usuarios”.

En los centros de salud que desmienten la información del alcalde está incluida la Clínica Universitaria Bolivariana. la cual aclaró al diario, El Colombiano, que en sus instalaciones no están poniendo vacunas. De hecho, expresaron que no tienen vacunas y solo las han aplicado al personal interno.

Por su parte, La IPS Universitaria informó que no está realizando jornadas de vacunación para el público en general. “Te pedimos evitar el traslado hacia nuestras sedes, así prevenimos aglomeraciones y posibles contagios por covid”.

La misma aclaración tuvo que ser hecha desde el Hospital Pablo Tobón Uribe, uno de los más importantes de la ciudad: “En el momento no estamos realizando el proceso de vacunación para público en general. A la fecha continuamos vacunando al talento humano del sector salud asignado por la Secretaría de Salud de Medellín”.

El diario El Colombiano, se comunicó con la Clínica Soma y está también informó que tampoco están poniendo vacunas.

“No es cierto lo que dijo el alcalde. Acá, como en otras partes que publicó, no estamos ofreciendo ese servicio”. Asimismo, le indicaron al medio que las líneas de la clínica han recibido numerosas llamadas de personas preguntando por la atención para personas mayores de 70 años. A todos les han indicado que no se acerquen a la institución para que no pierdan la ida.

A esta masiva aclaración, también se sumó la Clínica Las Américas Auna, la cual informó que de acuerdo con la información suministrada por la alcaldía sobre los puntos de vacunación para mayores de 70 años, “debemos aclarar que no estamos habilitados para vacunar a la comunidad, solo personal de salud”.

Pese a la controversia que causó el anunció del alcalde, Daniel Quintero, este en las últimas horas afirmó:

“Atención: Ningún punto de vacunación en una IPS privada puede negarse a vacunar a un mayor de 70 años que se acerque por demanda”, indicó el mandatario.

Por lo pronto la Alcaldía informó que estos son los puntos de vacunación disponibles en la ciudad de Medellín a los que pueden acudir los mayores de 70 años, sin previa cita:

En la lista destacan 16 puntos habilitados en la Comuna 10 La Candelaria, 10 en la Comuna 7 Robledo, uno en la Comuna 5 Castilla, dos en la Comuna 6 Doce de Octubre, dos en la Comuna 15 Guayabal, nueve en la Comuna 14 El Poblado, tres en la Comuna 11 Laureles-Estadio, cinco en la Comuna 13 San Javier, tres en la Comuna 12 La América, uno en la Comuna 50 San Sebastián de Palmitas, cuatro en la Comuna 16 Belén, uno en la Comuna 60 San Cristóbal, uno en la Comuna 1 Popular, dos en la Comuna 2 Santa Cruz, tres en la Comuna 3 Manrique y seis en la Comuna 4 Aranjuez.

Así mismo, hay dos puntos habilitados en la Comuna 8 Villa Hermosa, dos en la Comuna 9 Buenos Aires, uno en la Comuna 70 Altavista, uno en la Comuna 80 San Antonio de Prado, uno en la Comuna 90 Santa Elena, así como dos Centros Masivos de Vacunación, ubicados en la Mova (Cra. 53 # 73-115) y la Clínica de la 80 (Calle 20A # 77-1).

¿Cómo va la vacunación en Medellín?

En un reporte emitido en la tarde de este miércoles 7 de abril, se indica que a la fecha, en Medellín se han suministrado 182.046 vacunas a la población de la primera y segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación.

Dichas dosis han sido distribuidas así: 58.071 dosis de Pfizer, 113.619 de Sinovac y 10.356 de AstraZeneca.

