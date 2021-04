Mujer denuncia que un hombre se masturbó frente a ella en un bus en Cundinamarca

El transporte público es uno de los espacios en los que las mujeres de Puebla se sienten más violentadas (Foto: captura de pantalla)

Una mujer fue víctima de un acto aberrante en el transporte público de Cundinamarca luego de que un hombre se masturbara frente a ella. La víctima fue identificada como Joyce Carrillo y los hechos se dieron hacia las 10:00 a.m. del pasado lunes 5 de abril cuando se movilizaba en un bus intermunicipal hacia Mosquera, Cundinamarca tras salir del portal de la 80 en Bogotá.

“Me subí al bus, pero adelante ya todas las sillas estaban ocupadas por eso seguí hasta atrás donde se encontraba ese sujeto, quien se sacó el pene y comenzó a masturbarse, yo empecé a gritar a decirle al conductor que se detuviera, no me lo creía que este tipo estuviera haciendo esas cosas, tuve miedo pero cogí el celular y lo grabe porque yo pienso en mis hijas que son más pequeñas y pienso que a ellas también les puede pasar esto”, dijo a través de sus redes sociales.

La mujer notó que a pesar de su denuncia, los demás pasajeros no se refirieron a la situación ni intentaron auxiliarla tras el claro hecho de acoso.

“Fue una total falta de empatía, de solidaridad, yo no me voy a subir un día a gritarle a un desconocido esas cosas no, <b>yo miraba a las mujeres que estaban allí y ellas no decían nada solo me miraban y ya, hasta una me dijo que no le pegara</b>... yo no entendía a esas mujeres y a esos señores que no hicieron algo para respaldarme”.

Por lo que ella tuvo que enfrentar a su acosador que trató de bajarse del bus, pero este, de manera increíble, le dijo que ella estaba loca. A lo que ella le dijo que si se iban a “levantar a trompadas”. Pero también vivió un hecho que la sorprendió: una mujer le pidió que no maltratara al hombre: “¿No lo maltrate? Me mostró el pene allá. Me lo sacó todo el muy degenerado. Yo no tengo por qué estar inventando cosas que no son. Degenerado. Eres un malparido depravado. No importa que seas chef. Eres un depravado y tienes un problema psicológico”, le argumentó la víctima.

Finalmente, Carrillo denunció a este hombre e invitó a otras mujeres que pasen por lo mismo a que alcen la voz frente a los hechos de violencia. Actualmente ella y su familia está esperando cuál será la sanción para este sujeto.

Contrario a este caso, usuarios del sistema de transporte armaron un escándalo cuando fueron testigos del presunto acoso que cometía un hombre, quien en medio de un agolpamiento de personas que viajaban por la carrera 30, tenía por fuera sus genitales y se estaba masturbando cerca de dos mujeres, las cuales alertaron a todos los que se encontraban en el biarticulado.

Al ser testigos de la obscena escena por el exhibicionista, hombres y mujeres empezaron a golpearlo y gritarle improperios. En el video, que se volvió tendencia en redes sociales, muestra cómo un hombre lo toma por el cuello y luego lo inmoviliza con una llave impidiéndole la movilidad de sus brazos y cabeza.

“Degenerado, cochino, desgraciado e hijueputa”, son algunos de los comentarios que se escuchan mientras varias personas golpean al presunto pervertido. Katerin Roa, quien denunció lo sucedido por medio de BLU Radio, le contó al medio que ella estaba sintiéndose acosada por el hombre mientras se encontraba en la multitud. De acuerdo con su relato, los hechos sucedieron en la tarde de este jueves, en la ruta B28 que sale del Portal de las Américas rumbo al Portal Norte, y que todos pasó justo sobre la carrera 30.

