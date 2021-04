Esta es la razón por la que Carito le dijo adiós al Desafío ‘The Box’

Las malas noticias para el equipo Alpha, del Desafío ‘The Box’, llegaron este 6 de abril una vez sonó una alarma a la que le siguió un mensaje de Andrea Serna, presentadora del reality. Ella fue la encargada de comunicar que Carito, una de las competidoras del mencionado equipo, debía abandonar la competencia por un problema de salud.

Al parecer, la participante sufrió una lesión en su pierna durante una competencia pasada y esta se agravó con el tiempo.

“Hoy Carito, de la casa Alfa, debe abandonar la competencia. Tu parte médico confirma que tienes una lesión muscular en la pierna y así no puedes continuar. La salud es algo prioritario para nosotros en el Desafío”, aseguró Andrea Serna.

Una vez la presentadora emitió el anuncio, dos de sus compañeros tuvieron unos minutos para despedirse de la ahora excompetidora. Durante este espacio, varios miembros de la casa Alpha lloraron y aprovecharon para desearle a la participante éxito en su futuro.

“Muchas gracias a todos. Me voy muy contenta de haberlos conocido. Me llevo lo mejor de cada uno. Todos los competidores son muy tesos y los seres humanos tan lindos”, afirmó Carito.

Ya que la casa alfa no puede quedar con un integrante menos a causa de un problema de salud, las reglas del juego establecen que la última mujer que abandonó el concurso debe volver. Este hecho podría representar un problema, ya que quien reingresa a la competencia es Ángela, quien antes estaba en la casa Gamma.

“Yo estoy en shock. O sea, nos toca competir contra Ángela y justo para Alfa”, dijo uno de los miembros de Gamma.

Cabe recordar que, actualmente Alpha y Gamma viven momentos tensos, como quedó evidenciado en el capítulo del Desafío ‘The Box’ emitido el 5 de abril.

El mencionado episodio empezó subido de tono por parte de algunos participantes, pues en un momento aprovecharon para decirse unas cuantas verdades. Los chismes de supuestas alianzas molestaron a Gago, líder del equipo Gamma, lo que hizo que le cuestionara a Olímpico su papel como líder en Alpha, tomará la decisión de sentenciar a CJ y de declararle la guerra si era necesario.

Las palabras de Gago produjeron un momento tenso en todos los equipos, aunque algunos decidieron que para evitar este tipo de malos entendidos lo mejor era no comentar con los otros grupos. A pesar de esto, el momento de competir llegó y los concursantes se prepararon para enfrentarse en la caja blanca.

No es un secreto que el equipo Beta del Desafío ‘The Box’ se ha sabido posicionar como el favorito entre los usuarios de redes sociales, que los consideran, según Publimetro, como los más coordinados y capaces a la hora de enfrentar los diferentes retos de la nueva edición del reality, sin embargo, en la competencia de este 5 de abril, no todo fue color de rosa para los concursantes.

Desde un principio, el equipo demostró su dificultad para llevar a cabo el primer reto del ciclo, el cual consistía en ‘pescar’ un elemento de hierro que se encontraba varios metros debajo de ellos con la ayuda de una pita.

Al parecer, este reto le quedo grande a Yatu, quien fue la primera en competir, pues debido a su retraso se dejó llevar ventaja de todos los equipos, tanto así que cuando la concursante logró terminar el primer desafío de la primera ronda, ya sus oponentes iban, en balance, por la tercera ronda.

Los ganadores de la noche fueron los Omega. Desde el inicio, ‘se veía venir’ el triunfo de los rosados, gracias a la coordinación, habilidad, y sobre todo, paciencia, que demostraron y que fueron la clave para, por primera vez en el reality, llevarse el primer puesto y disfrutar de todas las comodidades que este ofrece.

Su ventaja en este reto frente a los otros equipos fue tan notoria, que cuando el grupo culminó satisfactoriamente el ciclo y alzó su letrero, los demás solo habían completado la mitad.

El segundo lugar lo ocupó el equipo ‘Gamma’, quienes tuvieron la potestad de escoger una comodidad, que al final fueron las camas para poder descansar y recargar energías como se debe. Del equipo, esta noche se destacó la participación de Acho por su agilidad al ‘pescar’, y es que esto no fue simplemente ‘suerte’, pues el concursante afirmó que como buen proveniente del Amazonas, una de sus actividades diarias era esa.

Mientras que algunos celebraban, en la casa Alpha se vivía un momento de tensión, pues su rendimiento, este lunes no fue el esperado y es que por más que lo dieron todo, Juan David, uno de sus integrantes, fue el talón de Aquiles del equipo.

Así se lo hicieron saber los integrantes del equipo, quienes con palabras muy fuertes señalaron a Zapata de no estar al nivel de los demás y no dar resultados, lo que ha producido que en varias oportunidades se vean retrasados y no cumplan con el objetivo propuesto. “Pasaste de ser un hueco en el equipo al cráter”, le dijo ‘Mono’.

La conversación fue tan tensionante que puso a reflexionar a Juan David sobre su posible retiro del concurso, o si, por el contrario, debería intentarlo un poco más y no decepcionarlos.

