Edil de la localidad de Santa Fe, en Bogotá, es acusado de abusar sexualmente a una menor de edad

El edil David Sebastián Neira, miembro de la Junta Administradora de Local de la localidad de Santa Fe, en Bogotá, fue señalado en las últimas horas de haber abusado sexualmente de una menor de edad. Sin embargo, pese a las acusaciones se conoció que el hombre fue dejado en libertad.

Según la denuncia interpuesta por la familia de la menor de edad ante las autoridades, y conocida por Blu radio, el edil de la localidad de Santa Fe presuntamente habría abusado de la joven en una residencia en el barrio Restrepo, al sur de Bogotá, en la noche de este martes 6 de abril.

“Empezamos a averiguarle, y resultó que el hombre la citó para verse y la emborrachó y se la llevó a un motel”, contó a la emisora uno de los familiares de la presunta víctima.

De acuerdo con la información obtenida por el mismo medio, Neira fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en el sector de Puente Aranda, sin embargo, el hombre no fue recluido, porque según las autoridades este no fue capturado en flagrancia, y porque “habían casos más urgentes que atender en la ciudad”, por lo que el edil de la localidad de Santa Fe fue dejado en libertad.

La emisora además conoció que la presunta víctima fue atendida por una ambulancia de la Secretaría de Salud de Bogotá, la cual la traslado hasta un centro médico de la ciudad donde fue valorada para determinar sí fue víctima de abuso sexual. En ese sentido, las autoridades indicaron a Blu radio, que la investigación del caso se mantiene en curso.

Sobre Neira, se conoce que es militante del partido Alianza Verde, y según conoció el diario El Espectador, que desde marzo de este año es presidente de la Junta Administradora de la localidad de Santa Fe. En el momento, el edil no se ha pronunciado sobre la denuncia.

Funcionario de la Alcaldía de Bogotá renuncia a su cargo tras señalamientos de acoso sexual

Néstor Daniel García

El pasado 17 de marzo, Néstor Daniel García, quien se desempeñaba como director de Convivencia y Diálogo Social de la Alcaldía de Bogotá, renunció a su cargo, luego de haber sido señalado públicamente de acoso sexual y ejercer violencia psicológica contra una joven.

La denuncia, hecha por la concejal por el partido Alianza Verde, Lucía Bastidas, fue realizada luego de que la cabildante recibiera en su correo personal la carta de una madre que le pide ayuda, para denunciar la situación, que vive su hija, al parecer tras tener una relación con el ahora exfuncionario.

“Quiero denunciar lo que se está presentando por parte del director de convivencia y dialogo social Néstor García Colorado, un viejo verde de 43 años de edad que usa su poder para manipular y hacer violencia emocional, verbal y psicológica, un depredador, un monstruo”, señaló la mujer, en la carta enviada a Bastidas y que la concejal permitió conocer a Infobae Colombia.

Según indicó la madre de la joven en el documento, García y su hija habían tenido una relación sexo afectiva la cual luego se desencadeno en maltratos verbales, que llevaron a que la joven a tener episodios de depresión y ansiedad, e incluso un intento de suicidio, se lee en la carta conocida por este medio.

“Indagando la conexión con ese señor, que no merece estar a cargo de esa dirección, me entero que es frecuente que el grupo de campaña, ofrezca ayuda a niñas de 20 años en adelante, en iniciar su vida laboral a cambio de sexo, les hace creer que esta ayudándolas que son pareja y las manipula psicológicamente, les genera expectativas de empleo como gestoras de dialogo y después de unos meses simplemente las bloquea, después de llevarlas a su apartamento y pedirles de manera abierta por chat tema sexuales”, señaló la misiva enviada a la concejal Bastidas.

En el documento, la madre de la joven incluso dio a conocer que el exfuncionario de la Alcaldía de Bogotá el pasado 16 de marzo habría llamado en 10 ocasiones a su hija para evitar que lo denunciaran.

Respecto a la denuncia, García se pronunció en su cuenta de Twitter señalando que su decisión de apartarse del cargo radicaba en facilitar la investigación en el caso a las autoridades competentes, a lo que añadió que su renuncia no implicaba que estuviera aceptando los hechos de los que había sido acusado.

“Siempre he dicho que en casos de abuso sexual o de violencias contra las mujeres hay que creerle a las mujeres. Estoy dispuesto a recurrir a todas las autoridades para facilitar las investigaciones. Por ello me aparté del cargo. La mejor defensa es ayudar a esclarecer. (...) Haber renunciado a mi cargo no significa aceptación de los hechos enunciados en el anónimo en mi contra.”.

