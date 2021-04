Fecode muestra el mal estado de un colegio en Amazonas y revive el debate sobre las condiciones para el regreso a clases presenciales

Capturas de pantalla del video publicado por Fecode, donde muestra el mal estado de las instalaciones de un colegio en el departamento del Amazonas.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) ha sido una de las caras más visibles dentro del debate sobre si los estudiantes deben regresar o no clases, siendo detractora del modelo de alternancia que se lleva a cabo en varias ciudades del país, al argumentar que no solo no existen los protocolos de bioseguridad pertinentes para el retorno a las aulas si no que los centros educativos tampoco cuentan con los recursos para hacerlo.

Así lo hizo ver en una de sus más recientes publicaciones vía Twitter, donde revela un video de una institución educativa en Puerto Nariño, Amazonas, que se ve en muy malas condiciones y muy alejado de cumplir los protocolos dictaminados por el Ministerio de Salud, con los que busca garantizar un regreso a clases seguro.

Colegio en Amazonas con condiciones de salubridad insuficientes para el regreso a clases presenciales.

El ministerio de Educación y las secretarías de las principales ciudades han dicho que la razón principal para regresar a las clases presenciales es la salud mental de los estudiantes. “Son razones socioemocionales. Hay estudios que demuestran las afectaciones que tiene estar en la casa sin tener ese espacio educativo. Son razones que van atadas al espacio físico del encuentro: estamos convencidos de que al menos unos días los niños y niñas tengan este espacio seguro”, explicó la secretaria de Educación, Edna Bonilla.

Sin embargo, los gremios del sector educativo consideran que los colegios de Bogotá aún no están listos para el regreso a clases, principalmente, porque consideran que no hay garantías epidemiológicas y de bioseguridad para hacerlo.

“Le hemos dicho ‘No’ a este regreso a clases presenciales con alternancia porque es poner en un riesgo innecesario a las comunidades educativas, es desconocer los conceptos de la comunidad científica. No hay una garantía plena de la apropiación oportuna de los recursos, y no atiende las cifras en materia de contagio y fallecidos“, indicó en entrevista con El Tiempo, el presidente de Fecode, William Velandia.

El directivo explicó en el mismo medio que, para el segundo semestre de 2020, el Ministerio de Educación entregó $400.000 millones de pesos para adaptar las más de 43.000 instituciones educativas oficiales del país, sin embargo, señaló que la suma no fue suficiente para adecuar todos los establecimientos de Colombia, por lo que desde Fecode se solicitó al Gobierno nacional que para 2021 se destinaran $650.000 millones de pesos, pero la propuesta no fue avalada.

“Uno mira la realidad de las instituciones educativas en materia de agua potable, electricidad, baterías sanitarias, conectividad, recurso humano, y se da cuenta que con esta medida se desconoce la realidad. Esto fue una decisión unilateral de apresurar el regreso a las instituciones educativas en la capital de la república”, declaró el presidente de Fecode a El Tiempo.

Por su lado, Julio Escobar Hoyos, profesor y asesor en el grupo de escuela nacional de formación sindical de Fecode, aseguró para este medio que, la Resolución 1721 del 2020 contempló los protocolos de bioseguridad que deben tener en cuenta las instituciones educativas para el retorno seguro de los estudiantes, pero que ésta necesita acercarse a la realidad de los colombianos:

“Este aislamiento social nos ha llevado a evidenciar mucho más la realidad en la que está la población colombiana: problemas de empleo, donde no hay seguridad salarial, seguridad en salud, donde tenemos pobreza y miseria en la calle, en el barrio. Entonces, las medidas que ha tomado el Gobierno no han sido pensadas para el beneficio de esta población, por eso, desde Fecode y desde la Central Unitaria de Trabajadores, en el pliego que se planteó de emergencia, se ha dicho: Renta básica”.

La renta básica es una iniciativa propuesta por 54 senadores y respaldada por la agremiación de educadores, que plantea asignar una salario mínimo mensual (877.803 pesos) a desempleados y trabajadores independientes que han perdido su puesto de trabajo.

“Eso le ayudará a las familias y por supuesto a los hijos que van a las escuelas y colegios porque les da alguna tranquilidad en sus ingresos para sostener a la familia”, explicó a la Agencia EFE, el secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de Fecode, Miguel Ángel Pardo.

