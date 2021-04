Famosos expresaron sus condolencias a Carlos Vives por la muerte de su padre

Este lunes 5 de abril se conoció que el médico Luis Aurelio Vives Echeverría, padre de Carlos Vives, falleció a los 91 años en Santa Marta, capital del Magdalena. De acuerdo con la información preliminar, antes de su muerte estuvo rodeado de familia y un grupo de especialistas que lo cuidaban desde hace algún tiempo.

En la tarde del lunes, el artista samario se pronunció con una sentida publicación al respecto. “Hoy lunes de Pascua se me fue mi papá. Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez. Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él: actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha del Unión, filántropo… Tal vez para que él sintiera que nunca nos habíamos separado”, se lee en el texto de Vives.

A lo largo de las últimas horas, son varias las personalidades públicas que se han pronunciado lamentando el fallecimiento de Luis Aurelio y mandándole los mejores deseos a su hijo Carlos Vives en este difícil momento. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Iván Duque, quien expresó sus solidaridad con el artista y su familia.

Artistas cercanos a Carlos Vives como Silvestre Dangond y Juanes también le enviaron mensajes de solidaridad. Dangond publicó: “Sintiendo mucho la partida de tu viejo Charles !! sentido pésame”, mientras que el paisa también le envió su “más sentido pésame para Carlos Vives y toda su familia en este momento difícil. Mandando todo mi amor”.

También se expresaron el periodista Felipe Zuleta, quien envió “un abrazo solidario a Carlos Vives y su familia”, así como el artista Jorge Celedón expresó en sus redes sociales “mi hermano Carlos Vives lamento profundamente la partida de tu señor padre, te acompaño en tu dolor, mucha fortaleza para ti y toda tu familia, paz en su tumba”.

Tostao, de Chocquibtown, por su parte, también le envió “un abrazo de solidaridad” al samario y a su mujer Claudia Elena. Por otro lado, Peter Manjarrés, quien actualmente también enfrenta una situación difícil con su madre Imelda Margarita romero, pues la mujer que tiene 73 años de edad recibe tratamiento de quimioterapias tras ser diagnosticada con cáncer en el Colón, también le envió un tierno mensaje a su colega.

La periodista Yolanda Ruiz también se unió a las condolencias, “Un abrazo solidario para @carlosvives, que está de duelo por la muerte de su padre. Acompañamos a la familia en la distancia”. Así como el político Carlos Fernando Galán, “Un abrazo solidario para @carlosvives y @guillovives y para toda la familia por el fallecimiento de su padre. Que Dios les de mucha fortaleza”.

También destacó el mensaje de Iván Villazón, “sintiendo mucho la partida de tu padre Carlos Vives, muchas fortalezas, un abrazo”. El empresario Christian Daes también reaccionó diciendo que acompaña a Vives “en este momento difícil y sabes el cariño que te tenemos Carlos Vives. No hay nada que ayude más en este momento que saber que fuiste un hijo ejemplar y responsable”.

La última vez que se le vio en público a Luis Aurelio Vives, según el portal Seguimiento, fue en el matrimonio de Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez.

Luis Aurelio Vives Echeverría fue director deportivo por muchos años y ocupó por un tiempo la presidencia del Unión Magdalena.

Según El Heraldo, fue una persona muy esquiva de la vida de la farándula y no le gustaba hablar de la fama de su hijo, pero sí participó en uno de sus videos musicales y aseguró que se acercó mucho a su hijo durante la grabación de los Clásicos de la Provincia. Según sus amigos era un gran lector y un excelente jugador de dominó.

