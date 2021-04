Talento familiar: hermana de Camilo Echeverry sorprendió con su armoniosa voz al cantar

Camilo Echeverry, junto a su hermana Manuel Echeverry. Foto: @manuelitae.

La hermana menor, del intérprete del sonado tema ’Ropa Cara’, Camilo Echeverry, sorprendió y descrestó a todos los usuarios interpretando el tema ‘ILY’. Con una fina y suave voz, la joven confirmó que el talento es familiar y que posiblemente podría destacarse en el mundo musical, si ella deseara emprenderlo.

A través de su cuenta de Tik Tok, Manuela desmostró, a capela, sus dotes para el canto interpretando el famoso tema que originalmente es interpretada por el estadounidense Surf Mesa, el cual es tendencia en la red social.

Tras escuchar la voz de la hermana de Camilo, que se ha vuelto tendencia en redes, muchos seguidores del cantante se mostraron deleitados, tanto así que, le han pedido a los dos sacar una canción a dúo, de la cual aseguraron que sería un éxito.

Manuel Echeverry, hermana de Camilo, descresta en Tiktok con su talento para cantar.

Sin embargo, para lo que no saben, Manuela y Camilo ya habían hecho algunos covers juntos, en anteriores oportunidades, pero que no son tan conocidos.

Pese a que ella tiene un ineludible talento para el canto, su pasión está inclinada por la cocina, en su cuenta de Instagram la joven muestra exquisitos platos y sus dotes para la culinarias, además, deja recetas para que todos los usuarios se animen a seguir y realizar las recetas que ella comparte.





En el matrimonio de su hermano con Evaluna Montaner, Manuela fue la encargada de toda la pastelería del evento y en las reuniones de su familia siempre es la encargada de los postres y aperitivos. Además, en los últimos meses hizo oficial el lanzamiento de su emprendimiento gastronómico en el que se dedica a comercializar varios de sus productos.

Evaluna Montaner se desahogó y dijo qué es lo peor de vivir con Camilo Echeverry

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry son un joven matrimonio que constantemente están dando que hablar, ya sea por sus demostraciones de afecto y logros profesionales en conjunto, como en aquellos avances que ambos logran en sus carreras de manera individual. Constantemente, el cantante y la actriz comparten detalles de su vida matrimonial en sus redes, pero recientemente, en una entrevista en un programa argentino, revelaron detalles buenos y malos de su convivencia.

Conectados desde Colombia, la pareja habló sobre lo mejor y lo peor de su convivencia desde que están casados. Ambos aseguraron que lo bueno de estar viviendo juntos son las mañanas, cuando se despiertan y se encuentran juntos “despertar juntitos, me encantan mis mañanas la verdad”, aseguró la también cantante.

Sin embargo, en lo que no coincidieron fue en lo malo, pues mientras Echeverry aseguró no tener queja de su esposa, ella sí reveló que hay algo que no le gusta de él y que ha tenido que aceptarlo a lo largo de la relación. Aunque Evaluna disfruta de dormir junto a su pareja y despertar con él, es precisamente el sueño de Camilo lo que no disfruta tanto la joven venezolana de 23 años.

“Lo feo es justo por este mismo tema. Camilo se duerme muy rápido y es un poquito narcoléptico. Entonces, no puede atender muchas reuniones de amigos y eso es porque se queda dormido”, explicó Montaner en el programa de Telefe.

Entonces Echeverry recordó la anécdota por la que él cree que su esposa se quejaba de su sueño. “Era mi cumpleaños y me invitaron a un restaurante, un restaurante oscuro, las luces eran súper bajitas”, justificó el colombiano su sueño en el lugar, pero Evaluna le dijo que no culpara a la luz del lugar, pues sus amigos le tenían una sorpresa preparada para la medianoche y el cantante solo deseaba irse a dormir.

Durante los últimos meses, el colombiano ha tenido éxito con sus más recientes lanzamientos musicales y logró presentarse en el show de Jimmy Fallon hace unos días. Ante los último logros del joven que el pasado 16 de marzo cumplió 27 años, ha sido entrevistado en varios programas de entretenimiento internacionales, este lunes festivo estuvo junto a su pareja respondiendo preguntas en ‘La Peña de Morfi’ un programa argentino.

SEGUIR LEYENDO