El sacerdote colombiano que dedicó su vida a los habitantes de calle hasta morir de covid-19

Gabriel Gutiérrez Ramírez era el nombre real del sacerdote que franciscano que tras el operativo policiaco en el Bronx, en el centro de Bogotá, fue bautizado por los desterrados en el río de la calle Sexta como ‘Fray Ñero’, el sobrenombre que lo llevó a ser conocido en la ciudad y entre los habitantes de calle.

Sus cercanos recuerdan que fue mucho antes cuando el padre Gutiérrez se interesó por el apoyo a los ‘ñeros’, como se les conoce en Bogotá a los habitantes de calle. Convencido de que el templo está en los cuerpos humanos y guiado por la vida de Francisco de Asís, llevó la plegaria a las calles para ayudar a los más pobres y desfavorecidos.

Según escribió Alberto López de Mesa, un amigo del Fray Gabriel y ex habitante de calle, en el diario El Espectador, Fray Ñero tuvo vocación religiosa desde muy temprana edad, pero se decidió por la orden de los franciscanos después de ver la película ‘Hermano sol, hermana luna’, que retrata la vida del fundador de esa comunidad.

Nació en el año 57 en una familia numerosa junto a siete hermanos. Su padre, según recuerda el programa de Caracol Televisión Los Informantes, era un vendedor ambulante, labor a la que también se dedicó Gabriel y que le permitió comprender y conocer cómo es la calle.

A los 23 se ordenó, pero también entendió que encontrar su vocación requería de la misma rebeldía de San Francisco de Asís para abandonar los privilegios y acercarse a los verdaderos problemas de la sociedad.

Antes de establecerse en la ciudad de Bogotá, el fraile Gabriel estuvo en Guapi, en el Pacífico colombiano, y San Martín del departamento del Meta. Además, conoció los estragos de la guerra en el exterior cuando se vinculó a una misión en Mozambique, África, un país bajo un fuerte conflicto civil y el asedio del grupo yihadista Al Shabab.

Se estableció en la capital en el año 2015 y menos de un año después vio el operativo que adelantó la administración del alcalde Enrique Peñalosa en la ‘L’, la cuadra del centro de la ciudad abandonada al expendio de sustancias psicoactivas y tomada como vivienda por los habitantes de calle de la ciudad.

Por su amistad con varias de las personas que frecuentaban ese sector, se dio cuenta que la acción policiva había provocado un drama adicional: el desplazamiento de una gran cantidad de desfavorecidos que, por enésima vez, se quedaron sin un techo donde pasar la noche.

Así, según el programa Los Informantes, se dirigió al caño de la calle Sexta, donde se habían establecido varios desterrados. En medio de su visita, que pretendía comprender la situación y ofrecer ayuda, alguien preguntó quién era y un amigo suyo respondió que era un ‘Fray’ a lo que el otro contestó: “Ah… entonces es Fray Ñero”.

El apelativo callejero no le molestaba, incluso lo alegraba porque el argot popular es sinónimo de compañero, por lo que le parecía “genial” ser un sacerdote considerado así. Lo que no le gustaba, precisamente, era ser llamado ‘ángel’, según su amigo personal Alberto López.

Ese sobrenombre santo le incomodaba porque era el apelativo utilizado por la administración de Peñalosa para los funcionarios de integración social que atendían a los habitantes de calle y, además, porque no tenía un “cuerpo glorioso” sino que tenía que luchar, trabajar y sufrir para ayudar a esa población vulnerable.

Hace tres años, en su búsqueda por una solución para los ñeros de Bogotá, decidió crear la Fundación Callejeros de la Misericordia. Una organización que más que ayuda básica de alojamiento y alimentación, pretendía fortalecer el desarrollo de políticas públicas enfocadas a la atención de personas sin techo en Bogotá, de manera integral.

“Si hay alguien empobrecido en este país es alguien que carga un costal al hombro, reciclando todo el día, durmiendo en las calles. ¿Por qué no crear entonces centros que acompañen todo el proceso de consumo de sustancias? No tenemos en Bogotá una sala de consumo controlado. A muchas de esas poblaciones les acompañamos con la represión, les mandamos el Esmad, les aplicamos el Código de Policía, pero no hay un acompañamiento humano y racional. Estamos hablando de poblaciones desfavorecidas que tienen que ver con la estructura de pobreza de este país y que, por lo tanto, tenemos que ofrecerle soluciones sociales, políticas sociales, para que ellos realmente sean incluidos como ciudadanos con derechos”, señaló fray Gabriel en una intervención sobre el tema en el Concejo de Bogotá.

Ese día, Fray Ñero invitó a los cabildantes distritales a hacer lo que él hacía casi a diario, recorrer las calles de Bogotá, internarse en los caños, entrar en los cambuches y hablar con los habitantes de calle para conocer sus condiciones de vida. “Vamos a las calles señores concejales, vamos a las calles, para que ustedes puedan comprender y entender que ahí no tenemos delincuentes o solamente consumidores de drogas, sino que tenemos seres humanos en estado de indefensión y que necesitan, como ustedes la tienen, una oportunidad para ser incluidos como verdaderos ciudadanos en este país”, les dijo, según recordó Vatican News.

El programa Los Informantes alcanzó a registrar al fraile Gabriel Gutiérrez continuando su labor en medio de la pandemia de Covid-19. Con una careta y un tapabocas quedó registrado en las cámaras del canal acompañado por miembros, ex destechados, que hacían parte de su fundación. Allí contó que soñaba con un mejor país, sin habitantes de calle.

En medio de esa labor se contagió de Covid-19 y tuvo que ser internado en la Clínica Marly el 18 de marzo. Después de días enteros en coma inducido, el pasado 2 de abril la fundación que creó informó su fallecimiento.