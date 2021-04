Partido de Boca terminó con encontrón entre Frank Fabra y Sebastián Villa

El Boca Juniors celebró su cumpleaños número 116 con una victoria 2–1 ante Defensa y Justicia en la Copa de la Liga Profesional en la que los colombianos Fabra, Villa y Campuzano aportaron desde el terreno de juego.

El actual campeón del fútbol argentino se llevó los primeros tres puntos de este 2021, durante la octava jornada que se celebró este sábado, luego de acumular una derrota y cinco empates con los que se ubica en el tercer puesto de la tabla con 13 puntos sumados.

Frank Fabra, Sebastián Villa y Jorman Campuzano aportaron desde el campo de juego a la victoria del equipo ‘Xeneize’ en el que fue la indiscutible figura Carlos Tévez quien anotó el primer tanto a los 19 minutos.

Los jugadores colombianos, Frank Fabra y Sebastián Villa, quienes jugaron los 90 minutos del encuentro, no pasaron desapercibidos ante las cámaras y no solo por su actuación deportiva.

El defensa y el artillero del Boca fueron los protagonistas de una discusión en el terreno que fue captada por los camarógrafos que cubrían el encuentro que se jugó en La Bombonera.

La discusión de colombianos fue producida por una jugada que nació desde la banda izquierda, en el medio campo y que tenía buenas posibilidades de convertirse en una anotación.

Villa y Fabra no se entendieron en la jugada en la que se filtró el balón entre los jugadores de Defensa y Justicia y que se presentaba como una clara acción de gol.

Sebastián Villa, quien se encontraba en fuera de juego en la acción, intercedió en la jugada que dejaba Fabra en un mano a mano con el portero Ezequiel Usain, razón por la cual, el oriundo de Nechí le alegó de manera enérgica.

Los jugadores colombianos intercambiaron un par de palabras luego de esta acción, en la calentura del momento, sin embargo, el encontrón no trascendió del campo de juego.

Frank Fabra le dio una cachetada a uno de sus compañeros de Boca Juniors y es blanco de críticas

Boca Juniors vivió una noche de pesadilla ante Talleres de Córdoba, en el marco de la sexta jornada de la Copa de la Liga Profesional. El conjunto ‘xeneize’ perdió el juego que se disputó este domingo en La Bombonera por 2-1 y se quedó estancado en nueve puntos, seis menos que el líder del grupo B, Vélez Sarsfield.

El bajo rendimiento de los futbolistas del cuadro ‘azul y oro’ fue uno de los causantes de la derrota y dentro del grupo de los más señalados estuvo el colombiano Frank Fabra, quien firmó una presentación pálida y, además, fue protagonista de un hecho bochornoso en el que agredió a un compañero. El defensor Carlos Izquierdoz le hizo un fuerte reclamo y el cafetero reaccionó dándole una cachetada que quedó registrada por las cámaras del estadio.

Frank Fabra y su fuerte encontronazo con Carlos Izquierdoz

Su actitud reprochable lo convirtió en blanco de las críticas de los aficionados, quienes se despacharon en su contra a través de las redes sociales. “Ya estoy cansado de tipos como Fabra en Boca. Lo que hizo ante Talleres es inadmisible”, “Y ya van varias embarradas. Varias de este tipo. Fabra está en Narnia, es uno de esos muchachos que no saben que juegan en un club grande” y “El muchachito de Fabra no puede jugar más en Boca, no se a quién convenció este maleducado. Qué falta de respeto con sus compañeros y con la institución”, fueron tres de los cuestionamientos de los hinchas molestos.

