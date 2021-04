Las cuentas de los clubes colombianos para entrar al grupo de los ocho en la Liga BetPlay I 2021

Los clubes con posibilidades matemáticas de clasificar dentro de los ocho a los cuartos de final de la Liga BetPlay I 2021

La etapa del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay I 2021 está llegando a su final. Algunos clubes de la primera división colombiana tienen dos y otros tres y hasta cuatro partidos pendientes por jugar en la fase final, pero teniendo en cuenta que la diferencia de puntos entre los primeros ocho lugares es tan corta, cualquier cosa podría suceder en el cierre de la temporada y posterior descenso y ascenso.

Tan apretada está la situación en la tabla de posiciones, ningún equipo de primera división hasta el momento está clasificado a los cuartos de final, pues no han podido llegar a los 29 puntos, el número mágico al que todos apuestan este semestre para obtener un cupo en la siguiente ronda. Hay doce equipos que tienen posibilidades matemáticas de entrar o salir del grupo de los ocho.

A puertas de sellar su clasificación

Atlético Nacional: Los Verdolagas son primeros en la tabla con 28 unidades y además tienen la mejor diferencia de gol del campeonato con +14. Le resta jugar como local ante Envigado, juego que abre hoy la jornada 16, luego irá a visitar al Cali y cerrará en casa ante Patriotas.

Deportes Tolima: También con 28 puntos están los Pijaos, que cuentan con diferencia de gol de +10. En el calendario les resta visitar a Millonarios, recibir al Atlético Bucaramanga y cerrar de visitante ante el América.

Deportivo Cali: Con el mismo puntaje están los Azucareros, pero quedan por detrás de Nacional y Tolima al solo contar con diferencia de +6 y tener un partido más. Cali deberá descansar en esta fecha, pero ya en la jornada 17 vuelve al ruedo para recibir a Atlético Nacional y cerrar fuera de casa ante Millonarios.

Junior de Barranquilla: Con 27 puntos y una diferencia de gol de +8 están los Tiburones, están muy cerca de clasificar, pero solo le restan dos partidos en el calendario. Los barranquilleros deberán llegar clasificados a la última fecha, pues en esa jornada deberán descansar. Le queda recibir a Rionegro Águilas y cerrar de visitante ante Deportivo Pasto su participación en el ‘Todos contra todos’.

Independiente Santa Fe: En el quinto lugar y con tres partidos por jugar están los Cardenales, tienen 27 puntos y diferencia de +8, les resta en el calendario visitar al colero del campeonato Alianza Petrolera, luego afrontar como local el clásico ante Millonarios y cerrar en la última jornada ante Equidad también como visitante.

La Equidad: También con un puntaje de 27 en la tabla y con un +3 en la diferencia están los Aseguradores. En esta jornada deberán visitar al América para luego verse obligados a descansar en la fecha 18. El ‘Todos contra todos’ termina para Equidad recibiendo a Santa Fe.

Los más intranquilos en el grupo de clasificados

Millonarios: Los Embajadores son séptimos con 26 puntos y +4, tienen una ventaja en el papel y es que no saldrá de su casa en las tres jornadas que restan, primero en El Campín enfrenta hoy sábado 3 de abril al Deportes Tolima, luego afrontará el clásico capitalino en condición de visitante ante Santa Fe y cerrará también en Bogotá ante el Cali.

América de Cali: El grupo de los ocho lo cierran de manera parcial los Escarlatas con 25 puntos y una diferencia de gol de +6. Entre los que están en el grupo de clasificados son los únicos que están a más de un partido de asegurarse, deberán buscar como mínimo cuatro puntos para asegurarse en los cuartos de final. Para ello deberán buscar sumar ante Equidad en casa, luego deberán visitar a Jaguares y finalmente afrontar un duelo ante Tolima en el Pascual Guerrero.

Quiere volver a meterse a los ocho

Independiente Medellín: El Poderoso descansó la fecha anterior y salió del grupo de los ocho, es noveno con 25 puntos y una diferencia de +5, al estar por debajo en la diferencia de gol deberá buscar victorias que le permitan entrar de nuevo al grupo de pre-clasificados y lo dejen tranquilo en la tabla. En el papel el DIM tendría un calendario más asequible que sus contendores, visita a un Pereira que marcha penúltimo, luego recibe al colero del campeonato Alianza Petrolera y cierra visitando a un Once Caldas ya eliminado.

Aún tienen opción matemática y sueñan con clasificar

Deportivo Pasto: Tiene 20 puntos y +1 en la diferencia de gol, pero se aferra a la clasificación teniendo en cuenta que tiene un partido aplazado como local contra el Atlético Bucaramanga, el cual se disputará el próximo 15 de abril. Para cerrar el campeonato los Volcánicos deberán además visitar a Boyacá Chicó, luego enfrentar en casa al Atlético Junior y cerrar de visita ante Pereira.

Jaguares de Córdoba: Los Felinos también cuentan con 20 puntos y -1 en la diferencia, no tienen margen de error si quieren seguir en la pelea por un cupo en la siguiente fase de la Liga Colombiana. Iniciarán en esta jornada visitando a Once Caldas, luego recibirán en casa al América, para cerrar en la fecha 19 ante Boyacá Chicó a domicilio.

Atlético Bucaramanga: El último de los que aún cuenta con posibilidades es el equipo Leopardo. Tiene su juego aplazado como visitante con el Pasto que lo ilusiona y además le restan los juegos ante Patriotas en casa, visitar a Tolima y cerrar en su patio ante Rionegro Águilas.

Definitivamente no saldrán campeones de la Liga BetPlay I 2021

Envigado, Boyacá Chicó, Once Caldas, Rionegro Águilas, Patriotas, Deportivo Pereira y Alianza Petrolera ya no tienen posibilidades matemáticas de llegar a los cuartos de final del campeonato colombiano de primera división. En su lugar deberán disputar por no descender y sumar puntos en la reclasificación.

Del 13 al 19 de la tabla no tienen posibilidades matemáticas de entrar en el grupo de los ocho de la Liga BetPlay I 2021 / (Dimayor).

