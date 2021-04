Coudet contó que el Celta de Vigo no tiene dinero para fichar, pero no descarta a Santos Borré

Coudet afirmó que el Celta de Vigo no tiene dinero para fichar, pero no descarta a Borré (Foto: River oficial)

Si hay un nombre que viene siendo noticia desde hace varios días es el de Rafael Santos Borré, el atacante de River Plate es uno de los jugadores que más ha sonado para cambiar de equipo, a pesar de rechazar algunas ofertas del fútbol brasilero. Sin embargo, sus deseos serían ir a Europa y uno de los clubes que, al parecer, pretende ficharlo es el Celta de Vigo de España.

Mucho se ha rumorado sobre su llegada al club celeste, pero en las últimas horas el entrenador del club, el argentino Eduardo Coudet, eludió hablar de posibles fichajes de cara a la próxima temporada, aunque sí dejó claro que el club está “más ajustado con el presupuesto que nadie” para abordar incorporaciones como la del delantero colombiano.

“Hablar de jugadores que pueden venir a diez jornadas para el final son especulaciones que se arman desde todos los lugares. Yo hablo poco y, por lo tanto, no salgo a desmentir nada. Entonces, te vas a encontrar con una lista de jugadores. No es lo mío. Es lo que pasa cada vez que se va a abrir un mercado”, apuntó Coudet.

El estratega recordó que en el anterior periodo de pases tuvieron que incorporar algunos jugadores “a coste cero”, y sostuvo que todo parece indicar que este nuevo tramo de fichajes será muy parecido, pues la realidad del Celta es que no cuentan con mucho dinero para salir a buscar jugadores de alto valor.

“Ahora no puedo salir a por ningún jugador, no tengo un peso. Me pasa constantemente como entrenador, hablo poco y eso beneficia a los rumores. El otro día el presidente me dijo un poco en broma “así que ya contrataste a un jugador y yo todavía no estoy enterado”. ¿Tú viste los números de los que se está hablando?”, insistió sobre la operación “Santos Borré”.

Asimismo, lamentó que en su etapa como entrenador no ha tenido la posibilidad de dirigir equipos con “muchísima plata” para gastar en fichajes, pero eso, aclaró, no le quita el sueño porque “cuando abren los mercados empezamos a ingeniarnos y a buscar características como hemos hecho en el último mercado”.

Y es que cabe aclarar que ofertas no le han hecho falta al barranquillero, la última y más reciente fue la de Gremio de Porto Alegre, aunque ninguna se ha concretado con éxito.

En la noche del pasado martes 30 marzo, Grêmio anunció que se retiraba formalmente de las negociaciones a pesar de tener un acuerdo verbal con el jugador, pues, de acuerdo con información desde Argentina, el entrenador Marcelo Gallardo fue ficha clave para que Borré tomara la decisión de quedarse y esperar otro tipo de oferta.

Por medio de la cuenta de Twitter, el equipo brasilero informó:

“Grêmio anuncia el retiro formal de la contratación del atleta Rafael Santos Borré. La decisión se basa en la inseguridad que genera la vacilación del deportista, lo que genera dudas sobre el propósito, disposición y disposición del deportista para incorporarse a nuestra plantilla.”

En su sitio web, Gremio aclaró a qué se debía la decisión.

“La decisión se basa, exclusivamente, en la inseguridad del club ante la vacilación del deportista en la firma del referido instrumento, lo que plantea una duda relevante sobre la efectiva finalidad, disposición y voluntad del mismo para incorporarse a la escuadra Grêmio.”

Por ahora Borré seguirá en el equipo ‘millonario’, aunque termina su vínculo en junio. Es el máximo artillero del ciclo de su entrenador y desde su llegada en 2017 ha marcado 52 goles en 137 partidos disputados.

Un punto importante para que River pueda retener a ‘Rafa’, además de la parte salarial, es que para extender su vínculo el Millonario primero debe tener al menos el 75% de su ficha, por lo que le tendría que pagarle unos 3.5 millones de euros al Atlético Madrid, así está estipulado en el convenio que firmaron todas las partes en agosto de 2017. De esta manera, la única manera de que ingrese dinero a las arcas del Monumental por el colombiano es si el propio deportista cede una parte a modo de “agradecimiento”.

