Mau y Ricky reviven sus épocas de colegio con el estreno del video musical de ‘Fresh’

Fresh, sencillo de Mau y Ricky / YouTube

Los cantantes Mau y Ricky Montaner, cuñados del colombiano Camilo Echeverry, estrenaron el video musical de uno de sus últimos sencillos ‘Fresh’, que hace parte del nuevo álbum que estrenaron, el cual llamaron ‘Rifresh’ y en el que vemos a estos venezolanos recordar sus días de colegio.

En Fresh, los artistas latinos fusionan diversos géneros musicales como reguetón, pop y punk rock. Además, en el clip se observa a los hijos mayores del también cantante Ricardo Montaner, tomar el control del colegio, mientras uno de ellos, que encarna al típico ‘nerd’ de escuela, baila por todos los pasillos, mientras las particulares rimas de las canción suenan de fondo.

Durante los 2:45 que dura el video, se observa al binomio venezolano interpretar múltiples personajes, típicos de una escuela, donde se ven acompañados de profesores, estudiantes y hermosas compañeras de clase.

Mau y Ricky se pronunciaron sobre su nuevo estreno, se mostraron emocionados por el resultado e invitaron a sus millones de seguidores para que escuchen la canción, vean el video y lo difundan con todos sus contactos.

“Familia, ya está disponible nuestro nuevo video Fresh. No se lo pueden perder, lo van a amar. Es increíble. Denle click al link para ver el video y hagan retuit a este video para compartirlo con el resto del mundo. Los queremos”, expresó el duo.

Ya salió nuestro favorito! #Fresh por acá te dejamos el link para que lo compartas y lo veas te amamos! ❤️ pic.twitter.com/mwHpXBokyG — Mau y Ricky (@MauYRicky) April 1, 2021

Entre tanto, la dirección del video de ‘Fresh’ estuvo liderada por Stillz, cuya trayectoria incluye trabajos con Bad Bunny, Snoop Dogg, Lil Wayne, Jaden Smith y con J Balvin. ‘Fresh’ se suma a los estrenos que Mau y Ricky desarrollan junto a Stillz, quien les ha colaborado en otros sencillos musicales como Dolería, Papás, La grosera y Oach.

En Spotify, rifresh ha recibido millones de reproducciones. Papás, el primer sencillo de este dicho, obtuvo las certificaciones de Oro y Platino en Estados Unidos y Latinoamérica. Además, en TikTok el tema se volvió viral gracias al #PAPÁSChallenge que logró más de 400 millones de visitas, al igual que La Grosera y Ouch. Por otro lado, recordemos que Para aventuras y curiosidades, su álbum debut, ha sido reproducido más de 4 millones de veces en las plataformas digitales.

Fotograf�a cortes�a de Sony Music M�xico, del dueto venezolano Mau y Ricky Montaner, mientras posan en Ciudad de M�xico (M�xico). EFE/Cortes�a Sony Music M�xico/SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

En noviembre pasado, cuando los venezolanos estrenaron “Rifresh”, lo calificaron, en entrevista con la agencia EFE, como uno de los más trabajados. La razón fue porque con el fin de que su nuevo álbum fuese un refugio para sus seguidores, se desconectaron durante tres meses y terminaron por encontrar una guarida para ellos mismos.

”Empezamos a hacerlo en abril y ya estábamos encerrados. Estábamos haciendo música y uno de los propósitos era que se convirtiera en refugio para la gente, pero mientras lo hacíamos se convertía en refugio para nosotros mismos”, relató Mau.

Durante la cuarentena, el grupo musical aseguró que se encerraron en su casa y aprovecharon para apagar “todos nuestros alrededores y pudimos darnos ese gusto. Lo hicimos casi con esa esperanza y sueño de estar fuera de la casa pasándola bien, así que espero que para la gente sea una distracción bonita”, explicó Ricky.

Los artistas le dijeron a dicha agencia que el encierro, producto de la pandemia, les permitió lograr este producto tal y como quedó porque “si no hubiésemos hecho el disco así no la hubiéramos pasado bien. Es un disco exactamente como queríamos hacerlo, se arriesga demasiado dentro del mundo en el que estamos, y no puede ser más pop y más comercial”, consideró Mau, mientras que su hermano dio otros detalles:

“Empezaron a salir canciones que no se parecían al álbum pasado. Quizá en la posición en la que estábamos, si nos hubiesen venido algunas ideas como que jugábamos más a la segura, y en este caso no tomamos este ipo de decisiones y nos dejamos llevar exactamente por lo que nacía”, compartió Ricky.

Mire el video de ‘Fresh’ a continuación: