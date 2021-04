Esto publicó Andreina Fiallo, ex de Fredy Guarín, tras el escándalo que protagonizó el futbolista en Envigado

Instagram Andreína Fiallo

El reconocido futbolista colombiano Fredy Guarín protagonizó un escándalo tras ser detenido por varios policías en Envigado, Antioquia, en horas de la mañana del jueves, por lo que parece ser un caso de violencia intrafamiliar.

Una de las primeras en referirse al tema, de forma indirecta, fue su exesposa Andreina Fiallo quien compartió ese mismo día a través de sus historias de Instagram una reflexión sobre el derecho a criticar, desde una perspectiva netamente religiosa. “Aquellos que no te conocen pueden pensar que tienen algo por decir y pueden criticarme por mi devoción hacia ti. Pues que hable”, se lee en uno de los apartes de la imagen.

Este viernes, la empresaria volvió a colgar una imagen con texto religioso pero que habla de estar en el camino equivocado. Se presume que ambos mensajes fueron subidos por Fiallo sus redes sociales como respaldo a la situación por la que está pasando el deportista.

El texto es el siguiente:

Dios, ¡cuán maravilloso es seguirte! No me hace falta saber a donde voy o preocuparme de si estoy llevando a alguien por el camino equivocado. Hay libertad en saber que tú sabes exactamente a donde tengo que ir y que harás todo lo necesario para llevarme hasta ahí. Incluso si me desvío (y ambos sabemos que lo haré), tu resplandeciente luz me muestra el camino de vuelta. Brilla con fuerza, Señor, con tanta fuerza que me sea imposible no verte. Tiendo a desviarme y soy lo suficientemente terca como para querer a veces seguir mi propio camino. Ayúdame a seguirte con disposición, Dios para que cualquiera que se fije en mí en busca de orientación te encuentre a ti inevitablemente.

Desde el ámbito futbolístico, se pronunciaron el volante de la escuadra albiazul, Juan Carlos Pereira, quien se volcó a Twitter para pedirles a sus seguidores que “Nunca hablen demás y juzguen sin saber que es lo qué en realidad está pasando”; y el defensa Ricardo Márquez, quien usó la misma red social para sentenciar que “Hablan de los problemas de los demás y no pueden ni con los suyos”.

Acto seguido apareció David Macalister Silva, quien compartió una historia señalando que “el cuerpo técnico y los jugadores de la plantilla profesional de Millonarios FC manifestamos total apoyo a nuestro compañero y amigo Fredy Guarín en esta situación personal que está viviendo”. De igual forma, señaló que en momentos como este es necesario acudir a la prudencia y el respeto.

El mismo mensaje fue replicado por Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Camilo García, Cristian Arango, Diego Abadía, Daniel Ruiz y Jader Valencia, entre otros.

También se pronunció el técnico de la escuadra capitalina, Alberto Gamero, quien le dijo al VBar de Caracol Radio que:

Adicionalmente, el estratega señaló en la emisora que “eso me cogió a mí por sorpresa, porque en el tiempo que estuvo Guarín aquí, nunca nos demostró lo que está pasando. Aprovecho para decirle a Guarín que este cuerpo técnico, estos jugadores y estos directivos, estamos con él”. En ese sentido, comentó que si se trata de problemas “de la cabeza” hay que ayudarlo, e incluso “meterlo a un centro de rehabilitación” si el problema tiene que ver con el consumo de alcohol.

Hasta el momento no ha habido comentarios de sus coequiperos en la Selección Colombia de Fútbol, pero si de otros jugadores que ya no están en Millonarios, como Luis Delgado, quien comentó que “Antes de ser deportistas, son seres humanos, con errores y virtudes como todos nosotros”; y Oswaldo Henríquez, que comentó que “Hay hinchadas que son especial por cómo humanamente son diferentes a las demás. La hinchada de Vasco de Gama lo fue con Guarín y él lo sintió de manera positiva. Se que la hinchada de millos mostrará su grandeza una vez más por su humanidad antes que por lo laboral.

