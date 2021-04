Cristela, la ‘Shakira’ nicaragüense que confunde a los fans en Tik Tok

Las plataformas digitales, especialmente la red social de Tik Tok, se han caracterizado porque las personas pueden lograr hacerse virales de maneras muy peculiares y con videos cortos, incluso, sin quererlo. Cristela Silva, es una joven nicaragüense que, como muchos otros jóvenes, se unió a la red social de videos cortos para entretener, pero terminó confundiendo a muchos usuarios por su parecido con la barranquillera.

Los primeros videos de Cristela en Tik Tok son de septiembre del 2020, en ellos la joven resalta lo orgullosa que está de ser latina y, específicamente, de ser nicaragüense. Aunque su intención en ninguno era hacerse conocida por ser “la doble de Shakira”, los usuarios de la red social que se toparon con sus videos le comentaban que era muy parecida a la colombiana.

Ante los primeros comentarios, Silva respondió que ella no lo creía así, he hizo un video respuesta en el que utilizó varias de sus fotos para “demostrar” que no se parecía a la cantante, pero el resultado fue el contrario, pues los comentarios diciéndole que utilizara audios de Shakira y bailara empezaron a crecer.

Aún así la joven siguió haciendo su contenido normal, sin prestar mucha atención a los comentarios, hasta que estos se hicieron muy populares en todas sus publicaciones, incluso cuando ella ni siquiera hacía referencia a la colombiana. Las principales características de Cristela, que la hacen parecerse a Shakira, son su piel blanca y su cabello rubio que, en ocasiones, utiliza rizado, como el estilo tradicional que por años ha identificado a la colombiana.

Los comentarios han crecido tanto en la cuenta de la tiktoker, que ya tiene más de 24 mil seguidores, que la joven ha asegurado que “ya no sé ni qué decir, si negarme o no”. Sin embargo, ha señalado que igualmente agradece que le digan que se parece a Shakira, pues finalmente “ella (Shakira) es guapa”.

El parecido de Cristela con la barranquillera, aunque no ha logrado que la joven suba videos bailando las canciones de la barranquillera para ver si, además del físico, también tiene el movimiento de caderas, sí ha conseguido que algunos fanáticos de la cantante colombiana le pidan que les mande saludos como si fuera Shakira.

La nicaragüense hizo su mejor esfuerzo, se alborotó el cabello y se colocó una blusa amarilla con dorado, envió los saludos que le pidieron y colocó de fondo las canciones de la barranquillera. Sin embargo, una cosa es parecerse físicamente a Shakira, y otra tratar de imitarla, Cristela no logró imitar el acento de la colombiana, aunque trató de hablar pausado y neutralizar su propio acento.

“Hola. Un saludito a mi hija como si fueras Shakira. Manuela Quintero, diosa. Muchas gracias”, le pidió uno de sus seguidores a través de la plataforma, de manera que la joven hizo un video con un mensaje a la pequeña diciendo: “me le mandas saludito de mi parte a tu niña Manuelita Quintero, te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ambos”, el video ya alcanza las 3.684 visualizaciones.

Aunque los comentarios en los videos de Cristela pidiéndole que baile las canciones de Shakira por su parecido no paran, cabe señalar que, actualmente, el parecido de la nicaragüense con la colombiana ha disminuido, pues Shakira volvió a un estilo de hace varios años, con su cabello de color rojo.

Shakira, por su parte, también crece diariamente en la plataforma de Tik Tok, en esta red la colombiana supera los 13 millones de seguidores y ha acumulado millones de visualizaciones y ‘Me gusta’ al compartir videos graciosos, de su vida diaria o los tradicionales videos de animaciones que sus fanáticos hacen para ella.

