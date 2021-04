“Son grandes por títulos, pero futbolísticamente no”: Andrés Marocco sobre la derrota de Millonarios contra América

Desde el 3 de abril de 2011 América de Cali no vencía a Millonarios en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, y este miércoles lo logró. Sin jugar mejor que el conjunto embajador, los escarlatas ganaron 2-1 y se metieron en el grupo de los ocho mejores de la Liga BetPlay. En la actualidad, son séptimos con 25 puntos.

Como todo clásico, el de los albiazules y los ‘Diablos Rojos’ generó reacciones en la prensa deportiva. El escenario del programa ESPN FC, por ejemplo, fue testigo del rifirrafe entre periodistas deportivo de largo aliento como Antonio Casale y Andrés Marocco por la actuación de los dirigidos por el técnico Alberto Gamero.

Ambos periodistas coincidieron en que a Millonarios le costaba aguantar el resultado. Hoy, en cuestión de seis minutos perdió el partido contra América de Cali y el pasado 22 de marzo, en diez minutos, perdió el juego ante Atlético Nacional. Lo que generó la pugna fueron las palabas de Marocco, quien planteó que Millonarios ni es un equipo grande ni tiene cómo pelear por el título.

“Si Bucaramanga llega a los cuadrangulares no va a disputar el campeonato, como no lo va a disputar Millonarios: se necesitan más jugadores de jerarquía para pelear un campeonato y ni Millonarios ni Bucaramanga los tienen”.

En respuesta a lo dicho por Marocco, Antonio Casale manifestó que, “de que se puede pelear el campeonato, se puede pelearlo”, y, además, le tiró un dardo a su compañero de set: “Entonces llamemos a Gamero para que no jueguen más porque no tienen cómo pelear el campeonato. ¡No, hombre! ¡hágame el favor!

Para apaciguar la situación, Víctor Hugo Aristizábal manifestó que ve necesario que Millonarios acuda a jugadores de más experiencia para una mayor solidez al equipo en este tipo de partidos. Y Faustino Asprilla apuntó qu,e en el futbol colombiano “todos los equipos son iguales, juegan dos partidos buenos, dos malos. Todos juegan igual. Cualquiera gana el campeonato. No necesita tener la nómina completa para ganar”.

Lo cierto es que, pese a la intervención del ‘Tino’ y Aristizábal, la discusión continuó cuando Andrés Marocco puso en duda la grandeza de Millonarios. “Ustedes no son ricos, ustedes tienen que volver a ser ricos a ser grandes, en todo el sentido. Son grandes por títulos, pero futbolísticamente no. Usted tiene que tratar de clasificar a copas internacionales, eso es lo que tiene que hacer Millonarios”, le dijo a Antonio Casale.

En defensa de los embajadores, Casales sostuvo:

“Millonarios nunca ha dejado de ser grande, ni hoy dejó de ser grande por perder con América. Tampoco podemos decretar que, porque Millonarios vuelve y pierde un partido por falta de jerarquía entonces, ya no es grande. ¡No señor! La grandeza no se pierde nunca, la grandeza se gana con títulos y no se pierde nunca”.