Las palabras de “reflexión” de Marcelo Gallardo a Santos Borré para que no se precipite a salir de River

La salida de Rafael Santos Borré de River Plate sigue dando de qué hablar en la prensa deportiva latinoamericana. El equipo de Núñez no tendría caja para que se quede, eso es claro; lo que aún sigue sin dilucidar es el club que escogerá el colombiano para continuar su carrera deportiva.

Semanas atrás, Palmeiras hizo lo posible para contratar a Borré. Los medios argentinos se refirieron a una oferta de 14.7 millones de dólares por cinco años. El delantero, sin embargo, no dio el sí final. La razón: de haber puesto su firma al final del papel, River Plate no recibiría nada a cambio, pues se hubiera ido como jugador libre en junio próximo.

Sao Paulo fue otro de los clubes históricos del continente en acercarse al máximo goleador de River Plate en la era de Marcelo Gallardo, no obstante, carecía de los recursos necesarios para ficharlo. Por el contrario, Gremio, otro grande de Brasil, sí tenía el dinero para realizar la transferencia, pero las dudas Santos Borré hicieron que retirara su oferta.

Hasta el 30 de marzo, hubo un preacuerdo entre Gremio y el atlanticense, cuyo rompimiento fue dado a conocer por el club mediante un comunicado:

La duda de Rafael Santos Borré de firmar el contrato sería producto de los consejos de su representante, quien le manifestó pensar bien en su futuro, y de Marcelo Gallardo, quien, como un padre a un hijo, le pidió reflexionar antes de lanzarse al ruedo en el equipo brasileño. El propio director técnico del equipo millonario dio a conocer las palabras dirigidas a su pupilo.

Este miércoles, en una rueda de prensa previo al partido contra Arsenal por la Copa de la Liga Profesional Argentina, el ‘muñeco’ sostuvo que en efecto lo aconsejó y le pidió tranquilidad.

“A Rafa le di mi consejo, o mi opinión, si yo estuviera en su caso y le dije que todo lo que tenga que hacer lo haga convencido y si no lo está que no lo haga. Lo importante de todo esto es que él esté tranquilo para decidir qué hacer. Ya le llegarán ofertas para que decida, no tengo dudas”.