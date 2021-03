VIDEO | Paciente denuncia malos tratos dentro del Hospital de Kennedy

Este 30 de marzo, un hombre denunció que fue víctima de maltrato en el Hospital de Kennedy, a pesar de estar sufriendo, según él, un “terrible dolor testicular” que no lo dejaba mover.

En las imágenes se puede ver como un trabajador del lugar le pide que se pare de la camilla e intenta evitar la grabación de lo que ocurre en ese momento.

Además, se puede ver una enfermera diciéndole: “Lo voy a demandar” y él contesta: “demándame, pero yo les estoy diciendo que tengo un dolor testicular y no me puedo parar de la camilla cómo me van a arrastrar como un perro de acá… Demándame tranquila, que yo sé que tengo mis derechos y si vengo al hospital es buscando una ayuda”.

Luego de eso inicia una pelea con el enfermo y otros miembros del personal médico y de seguridad del centro asistencial. Debido a la negativa del hombre que graba de levantarse de la camilla, una enfermera lo agarra de una pierna y lo arrastra hacia el piso, mientras intenta quitarle el celular.

Luego, al paciente lo sacan a la fuerza de la habitación y lo dejan en el pasillo, mientras grita de dolo y un grupo de personas observa sin intervenir.

A paciente lo bajaron a las malas de camilla y lo tiraron al piso del Hospital de Kennedy

Al momento llega un médico que le ofrece ayuda, mientras él dice que el dolor no lo deja levantarse y dice que denunciará el centro hospitalario.

Al terminar, lo dejan en una sala de espera, donde aguardan más pacientes y queda en el piso canalizado. El altercado ocurrió el 28 de marzo en el hospital más grande del sur de la capital colombiana.

Al conocerse el hecho, la Secretaría de Salud respondió lamentando lo ocurrido, pero no se refirió a personal médico y su actitud con el paciente.

En el comunicado la entidad aseguró que, la “situación está siendo revisada por las instancias correspondientes dentro del debido proceso”, y afirmó que el paciente “está recibiendo los cuidados pertinentes de acuerdo a su necesidad”.

La Subred lamenta los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo del año en curso, en el servicio de urgencias del Hospital Occidente de Kennedy, y que fueron conocidos públicamente a través de un video en redes sociales. Esta situación está siendo revisada por las instancias correspondientes de la Subred dentro del debido proceso que la norma exige

Por su parte, la esposa del paciente, quien no quiso identificarse, habló con Caracol Radio y contó que llegaron el domingo al servicio de urgencia del hospital porque el hombre tenía un dolor pélvico, debido a unos cálculos en los riñones.

Este dolor era tan crónico que le bajo a los testículos, por eso fue que lo llevamos hasta urgencias del hospital Kennedy. Yo entré con él pero después me dijeron que tenía que salir, que no me podía quedar allí.

A la media hora de su llegada, el esposo le envió el video de la denuncia.

En este momento mi esposo tiene los rasguños visibles en sus brazos. En el video se evidencia cuando lo tumbaron en el piso y le tiran al suelo las pertenencias que él tenía, dejándolo ahí. Él duró toda esa noche así (…) hasta que ayer al mediodía lo ayudaron a sentarse en una silla, pero muy adolorido

