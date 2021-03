“Creo que hay que hacer una campaña mediática, pero más allá tiene que haber una política de Estado”: Marco Caicedo sobre el vandalismo contra Deportivo Cali

La crisis de resultados en Deportivo Cali ya se hace sentir con vehemencia por cuenta del vandalismo y reacciones violentas por parte de los simpatizantes del club azucarero vallecaucano.

Esto último se ha salido de control para la directiva del equipo y para las autoridades, luego de que en los últimos días los seguidores del verde caleño arremetieran contra las instalaciones e increparan a los jugadores y cuerpo técnico en repetidas ocasiones.

En diálogo con el programa El Alargue de Caracol Radio, el presidente de Deportivo Cali, Marco Caicedo, se pronunció para rechazar contundentemente los actos vandálicos de los que han sido víctimas por los destrozos y constantes invasiones a las instalaciones de una parte de la fanaticada del equipo:

Estamos un poquito acongojados y tristes frente una situación de inseguridad, intolerancia y violencia, esto no es el fútbol. El fútbol es un deporte, es entretenimiento y no hay cabida para la violencia. Estamos tomando cartas en el asunto, creemos que esto ha llegado a un punto en que el gobierno debe tomar cartas en el asunto porque la situación no solo del Cali