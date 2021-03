‘Epa Colombia’ afirma que su empresa ha pagado muy caro por el error que cometió al vandalizar una estación de TransMilenio

Bogotá, 13 de marzo de 2020. Ante el Juzgado Segundo especializado de Bogotá fue presentada este viernes Daneydis Barrera. La joven, conocida en redes sociales como Epa Colombia, es procesada por los actos vandálicos que protagonizó en una estación de TransMilenio en noviembre de 2019. (Colprensa – Álvaro Tavera)

Daneidy Barrera Rojas, o como se conoce en las redes sociales, ‘Epa Colombia’, es tendencia en estos días por las redes debido al problema que presenta su empresa con la Secretaría de Salud. Este 29 de marzo, la empresaria hizo una nueva denuncia en la que afirmó que su peluquería fue cerrada de nuevo.

Sin embargo, este no es el único problema que enfrenta la empresaria, pues ha comentado en varias oportunidades que sigue enfrentando el delito que cometió durante las protestas de noviembre de 2019, cuando vandalizó una estación de TransMilenio.

“Desde que yo me metí con el gobierno a mí me cerraron todas las puertas y no saben el daño que le hacen a las personas que trabajan conmigo. Lo que hice estuvo mal pero yo soy un ser humano y tengo errores”, insistió la emprendedora.

Este martes 30 de marzo, la bogotana se refirió a este hecho en especifico, el cual le ha costado mucho en su vida. ‘Epa Colombia’ grabó un emotivo mensaje publicado a través de sus Instagram, aclarando que ya no le debe a la justicia, tras los incidentes que protagonizó en el paro nacional de ese año, en los que apareció en un video que la exponía dañando las instalaciones de una estación de TransMilenio.

“Amiga, pues yo la verdad sí he estado un poquito triste, no amiga, pero ya no estoy tan triste porque imagínese, quiero que me felicite, por favor. Hace un tiempo para acá, el Gobierno me puso psicólogo y psiquiatra, bueno, me detectaron que soy una mujer que sufre de doble personalidad, entonces como yo sufro de doble personalidad me dijeron que yo tenía doble autoestima, y yo no creía, pura mier…, por ahí mis seguidoras, pero yo no”.

Cabe recordar que, gracias a ese video, la mujer fue señalada y juzgada durante mucho tiempo en el país. No obstante, gracias al buen comportamiento y ganas de cambiar para bien, la empresaria ahora es admirada por muchos colombianos por su trabajo y don de servicio.

A pesar del mal momento, Daneidy lo dejó en un segundo plano y se enfocó en el certificado que recibió este martes, señalando a sus seguidores que la felicitaran por el logro.

“Yo lo creía incapaz, luego me dijeron que yo tenía que seguir estudiando y hoy me certificaron, o sea que yo no le debo a nadie, no sé qué mas tengo que hacer, pero yo estoy libre de pecado, terminé mis tareas”.

Barrera se mostró muy feliz y orgullosa de este triunfo, tanto así que quiso compartir el certificado con sus seguidores, que le otorgó la Secretaría Distrital de Gobierno por haber participado en el programa distrital de educación en derechos humanos para la paz y la reconciliación.

EPA Colombia le compartió dos buenas noticias a sus seguidores

En las mismas historias publicadas en su perfil, ‘Epa Colombia’ también compartió que tendrá una peluquería más grande que la que tiene Norberto en la capital colombiana, de hecho, mostró cuál sería el lugar en el que estaría ubicado el gran centro de belleza.

