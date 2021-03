Él es Razza, el exparticipante del Desafío que huyó de la guerrilla

Foto: Captura video Caracol Television

El trabajo y la lucha en el Desafío The Box terminó ayer, lunes 29 de marzo, para Ángela y Razza del equipo Gamma, quienes, sin duda, para los demás miembros del equipo, son dos súper humanos que dejaron lo mejor de sí en la arena del desafío a muerte.

La salida de Razza no solo resultó triste para su equipo, sino también para otros participantes del Desafío The Box quienes habían hecho una gran amistad con el bailarín vallecaucano, entre ellos su paisano Dagómez, quien le prometió seguir en pie por el Valle del Cauca.

El artista del Valle del Cauca expresó su tristeza frente a sus compañeros y aseguró que su objetivo al participar en el Desafío era permanecer más tiempo en el reality y que, además, esperaba lograr que lo reconocieran en todo el país.

Sin embargo, a lo largo de su paso por el concurso, Razza reveló que ha tenido una vida difícil. Su nombre real es Óscar David Coime Orobio, tiene 26 años y es un bailarín profesional que encontró en la danza la manera de escapar de la violencia, así lo describieron en su perfil antes de ingresar al Desafío.

Razza entró al programa representando a los vallecaucanos, grupo que integraba con ‘Dagómez’, otro integrante que lloró mucho tras su partida de la competencia; Gaby, quien ya salió del programa debido a una complicación en su hombro y ‘Meli’, quien también pertenece al equipo Gamma y que será la madrina del bebé de Coime que viene en camino, así como su capitán Gago.

En uno de los primeros episodios, Razza reveló que no tenía una gran relación con su madre, pues esta no había estado presente en los primeros años de su vida, de hecho, la conoció cuando tenía 10 años de edad. “No la amo porque no hubo quién me enseñara a amar, pero a mi mamá la quiero mucho y la respeto, porque estoy aquí es por ella y por Dios. El no tener un padre ni una madre, me ha hecho ser así de fuerte. Fue algo que yo viví y eso para mí marcó demasiado”, dijo el bailarín vallecaucano en el programa.

El bailarín y deportista tampoco conoció a su padre, quien al parecer fue una víctima fatal de la violencia y no logró conocer a su hijo. El competidor de 26 años, además de vivir una difícil situación familiar en la que tuvo que crecer sin padre ni madre, también se vio afectado por los grupos armados ilegales que recorrían sus territorios en el Valle del Cauca y trataban de reclutar jóvenes como él.

Según el perfil que el canal de televisión hizo del joven, a pesar de sus problemas familiares y perder a su abuela a los 9 años, Razza nunca estuvo interesado en ingresar a la guerrilla, razón por la que tuvo que huir de ellos. Coime encontró un refugio en el baile, razón por la que, hace 10 años, fundó un grupo llamado ‘Ángeles del pop’ en el que junto a otros tres jóvenes busca escapar de la violencia en su departamento.

Actualmente, según reveló Coime a ‘Día a Día’, después de su salida del ‘Desafío’, el bailarín sigue preparando nuevos proyectos con su grupo de baile, con toda la intención de que más jóvenes vean una forma de escapar de los grupos ilegales. De hecho, ahora Razza sigue con su camino musical y ha sacado un video en el que canta junto a una joven llamada Tiary.

El vallecaucano interpreta el rap de la canción llamada ‘Todo el mundo tiene problemas’ y anunció que esta no será la única canción en la que se escuche su voz y se vean sus pasos de baile.

