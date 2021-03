En El Desafío, estas fueron las reacciones ante la salida de Razza

El trabajo y la lucha en el Desafío The Box terminó ayer, lunes 29 de marzo, para Ángela y Razza del equipo Gamma, quienes, sin duda, para los demás miembros del equipo, son dos súper humanos que dejaron lo mejor de sí en la arena del desafío a muerte.

La salida de Razza no solo resultó triste para su equipo, sino también para otros participates del Desafío The Box quienes habían hecho una gran amistad con el bailarín vallecaucano, entre ellos su paisano Dagómez, quien le prometió seguir en pie por el Valle del Cauca.

El artista del Valle del Cauca expresó su tristeza frente a sus compañeros y aseguró que su objetivo al participar en el Desafío era permanecer más tiempo en el reality y que, además, esperaba lograr que lo reconocieran en todo el país. Por otro lado, Razza le pidió a Gago, el capitán del equipo, ser el padrino de su hijo que está por nacer.

Razza y Ángela dejaron un gran vacío en el equipo Gamma. Esto causa que el quipo deberán luchar aún mas ya que se quedaron sin dos fuertes integrantes.

Recordemos que en el caso de Razza, según como lo narró él hace unos días en el programa, ha tenido una vida difícil. Aunque en un momento de acercamiento con sus excompañeros del equipo Gamma, no reveló muchos detalles, les contó que conoció a su mamá cuando tenía 10 años y que, aunque la quiere, no la ama.

“No la amo porque no hubo quién me enseñara a amar, pero a mi mamá la quiero mucho y la respeto, porque estoy aquí es por ella y por Dios. El no tener un padre ni una madre, me ha hecho ser así de fuerte. Fue algo que yo viví y eso para mí marcó demasiado”, dijo el bailarín vallecaucano en el programa.

