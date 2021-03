“Aún no podemos hablar sobre una clasificación de Junior”: Luis Amaranto Perea

En la imagen, el entrenador de Junior de Barranquilla, Luis Amaranto Perea. EFE/Ricardo Maldonado/Archivo

Ayer, martes 30 de marzo, por la fecha 16 de la Liga BetPlay, el arquero Sebastián Viera marcó el primero de los tantos con los que Júnior venció 2-0 a Jaguares, en Montería, para llegar a 27 puntos en la tabla, quedando así a un punto de Nacional y Tolima, y acercarse a la clasificación a los cuartos de final.

Luego de la victoria necesaria para asegurar su participación a los cuartos de final de la Liga Betplay, Luis Amaranto Perea, el director técnico del Junior, habló en la rueda de prensa sobre la importancia de haber ganado este encuentro, pero que esto no significaba que el equipo barranquillero tuviera seguro su puesto en los cuartos de final. Y, además, comentó que este resultado tenía que fortalecer al equipo para seguir mejorando tanto en la liga colombiana como en la Copa Libertadores.

“Era necesario ganar y de la forma en que lo hicimos. Dominamos el juego, no le dimos referencia a la línea defensiva. Hemos mejorado y a partir de ahí, esto nos tiene que fortalecer para seguir creciendo. Nos queda el domingo otra gran final, para ir tranquilos a ese partido de Copa Libertadores”, aseguró Perea.

Por otro lado, el entrenador de Junior comentó que hubo un bue juego frente a Jaguares. “Defendimos bien, repartimos los esfuerzos una vez más, con un ‘Teo’ grande, que aparece en los momentos que tiene que aparecer. Hoy había que estar muy concentrados, mantener la pelota y creo que lo hicimos bastante bien. El resultado inclusive es corto”.

Por otra parte, el director aclaró que no se sienten clasificados y que eso solo se sabrá en la última fecha de la fase regular del campeonato. “No, para nada. Está todo muy difícil. Ganar hoy es muy importante, hay muchos cruces directos y eso nos da mucha fuerza, mucha credibilidad. Esto hasta la última fecha no se va a cerrar y no podemos relajarnos en lo absoluto”, añadió.

Por último, Perea evaluó el juego de sus dirigidos y confirmó que vienen creciendo y que ahora apuntan a lo más alto. “Venimos haciendo muchas cosas buenas, pero a veces necesitas tiempo y en equipos como Junior no te dan. Agradezco el respaldo que he recibido. El equipo viene creciendo, fue maduro en muchos momentos del juego. Queremos seguir así y Junior tiene que aspirar a estar en lo más alto”, finalizó.

