Rafael Santos Borré aún no define su futuro y, al parecer, lo buscan desde la Premier League via REUTERS/Marcos Brindicci

Cada vez falta menos para que el atacante colombiano Rafael Santos Borré finalice su contrato con River Plate de Argentina, el goleador en la era del entrenador Marcelo Gallardo con el club ‘millonario’ habría recibido varias ofertas en los últimos días y, al parecer, habría llegado la que tanto esperaba, una del fútbol europeo.

Medios argentinos dieron por hecho que el Brighton & Hove Albion, equipo donde militan sus compatriotas Steven Alzate y José Heriberto Izquierdo, estaría dispuesto a llevarse al barranquillero para la próxima temporada.

El periodista Hernán Castillo dijo en TNT Sports que la propuesta de Brasil no sería aceptada: “Brighton va a hacer una oferta y por eso nosotros en TNT Sports en ningún momento vimos lo de Gremio tan cerrado, pasa como lo de Palmeiras que el mismo Borré terminó rechazando la oferta”.

Y es que la idea del barranquillero es poder partir hacia continente europeo, esto sería complementado con el pensamiento de su familia que no estaría muy convencida de instalarse en Brasil por la crisis social y económica que está viviendo el país vecino.

“La gente que maneja a Borré me dijo lo mismo, es como lo de Palmeiras, la plata es parecida, la diferencia es que la familia no quiere ir a Brasil, si tiene que ir va si no hay otra cosa, pero prefiere otro destino. Borré tiene algo muy firme desde Inglaterra para las próximas horas”, añadió.

Sin embargo, en la presa británica afirmaron que esa posibilidad no está abierta en estos momentos.

“El club está desconcertado por un informe en Argentina que sugiere que están listos para hacer una oferta por el internacional colombiano Rafael Santos Borre. El alero de 25 años se está quedando sin contrato con River. Tenía un trato con Gremio en Brasil, pero el entrenador de River, Marcelo Gallardo, le ha aconsejado que se mude a Europa si es posible.”, explicó el diario local ‘The Argus’.

En la publicación señalan también que una fuente del equipo afirmó que “no tenían ni idea de dónde proviene eso”.

Sin duda un hecho que deja la transferencia de Borré en el mismo punto de partida, pues en estos momentos crece la incertidumbre sobre el posible destino del ex jugador del Deportivo Cali. Su desempeño le ha permitido ser catalogado como uno de los mejores delanteros del continente sudamericano y su nombre es noticia desde hace varias semanas. Tras las ofertas de Palmeiras y Celta, apareció Gremio, el más firme candidato a quedarse con los tantos del goleador de River.

De acuerdo con las últimas informaciones desde Brasil, Gremio de Porto Alegre ya tendría listo el precontrato para asegurar la vinculación de ‘Rafa’ para la próxima campaña.

El documento, al parecer, llegó través del emisario brasileño André Cury y la noticia la confirmó el propio presidente de Gremio, Romildo Bolzán: “Ya dio el OK y aguarda para firmar el precontrato. Tenemos esta situación bien encaminada”.

Por ahora todo es especulación, pues también se conoció, gracias a la prensa argentina, que Gallardo le dijo a Borré que pensara en los beneficios deportivos de continuar en el cuadro argentino.

Por lo pronto, Rafael Santos Borré seguirá vistiendo la camiseta de la ‘banda cruzada’ y estará presente en la Liga de Argentina y como también en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La próxima semana conocerá los rivales del equipo.

Números de Borré con River

Desde su llegada en agosto del 2017, borré cosecha 52 goles en 137 partidos disputados y en la era Gallardo se aleja como el máximo artillero.

