“Podemos orar desde casa, eso no disminuye nuestra fe”: Claudia López reitera las recomendaciones para la Semana Santa

La mandataria asegura que se debe evitar viajar con personas ajenas al círculo social propio, y mantener las medidas de bioseguridad.

La llegada de las festividades de la Semana Santa hicieron que, con un largo tiempo de anticipación, mandatarios locales tomaran decisiones frente a la población para evitar los contagios masivos de coronavirus que pueden presentarse en medio de la celebración de estas fechas. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, lleva dos semanas informando sobre las restricciones bajo las que estarán sometidos los ciudadanos de la capital colombiana, y dando a conocer las pautas a seguir para mantener el bienestar sanitario. En una entrevista en la mañana de este martes, López fue reiterativa en sus decisiones y en aclarar que salir bien librados de esta época depende de la comunidad.

“En esta Semana Santa le rogamos a la gente no ir a las iglesias, el camino a Monserrate está cerrado, el 20 de julio estará cerrado, porque el pasado domingo lo dejamos abierto y desafortunadamente se presentaron aglomeraciones. Le ruego a los ciudadanos entender que el coronavirus sigue infectando, y sigue matando”, dijo la mandataria local en una entrevista con Juan Diego Alvira y Alejandra Giraldo en Noticias Caracol.

Las celebraciones eucarísticas de este año tendrán que celebrarse desde casa y de manera virtual, aseguró la alcaldesa, y los viajes y reuniones que se pretendan hacer no deben llevarse a cabo con personas con las que no se tenga un vínculo constante, es decir, con personas que no hagan parte de su círculo social, o familiar, cercano.

“No repitamos la tragedia de diciembre por creer que esto no es en serio (...) no podemos arriesgarnos a tener un tercer pico difícil”, dijo López que, a su vez, recordó que varias ciudades del país y del mundo están pasando por un momento difícil, y que Bogotá está lejos de ello, teniendo en cuenta que la pandemia en la capital colombiana está bajo control, según ella, gracias al comportamiento de los pobladores.

“Tenemos menos de mil casos por día, menos de diez mil casos activos, las UCIs están por debajo del 54%, eso es fruto del esfuerzo de cuidado (...) no podemos perder ese esfuerzo que venimos haciendo desde enero por cuenta de la Semana Santa”, resaltó Claudia López.

Ante la pregunta de posibles permisos en espacios importantes para la celebración, como el 20 de julio, la mandataria local aseguró que, aunque el pasado domingo se había dado una autorización con un aforo del 35%, las aglomeraciones se presentaron a las afueras, por lo que ese beneficio desaparece para el domingo de ramos, próximo a celebrarse.

“Cerramos Monserrate, funcionó bien, y se fueron para el 20 de julio (...) No sumercé, en el 20 de julio también hay coronavirus, en Monserrate también hay coronavirus (...) esto es en serio (...) Cada vez que se genera un virus perdemos vidas y perdemos empleos”, agregó.

La alcaldesa de Bogotá recordó en la entrevista que Bogotá se encuentra en la época más baja del virus y que, gracias a los esfuerzos de la administración de la ciudad, y de los profesionales de la salud, se siguen rompiendo récords de vacunación, de acuerdo con cifras oficiales, el 29 de marzo se aplicaron 28.783 dosis.

“Son medidas básicas, no le estamos pidiendo nada exótico a la gente”, recalcó la funcionaria que, además, recordó que a pesar de que Bogotá es líder de vacunación en Colombia, es necesario mantener las medidas comunes como el lavado de manos, el distanciamiento físico, y el uso del tapabocas. “En Chile les pasó, avanzaron en la vacunación (...) la gente se relajó (...) hoy Chile está cerrado (...) Tenemos que aprender de lo que vemos a nuestro alrededor”.





Seguir leyendo: