Linda Palma denunció que criminales están usando su nombre para estafar

Foto tomada de las redes sociales de Linda Palma.

Linda Palma le dejó un mensaje a sus seguidores, a través de las historias de su cuenta de Instagram, para advertirlos sobre criminales que están usando su nombre para estafar. La presentadora de Noticias Caracol puso en evidencia la situación y le pidió a los internautas que divulguen el mensaje, por medio de redes sociales, para evitar que más personas caigan en la mentira.

“Les quiero pedir un favor gigante a todos y es que repliquen este pronunciamiento para que llegue a más personas, porque tristemente están usando mi nombre, y el de muchas personas en el medio para hablar, supuestamente, sobre bitcoins y yo no sé nada respecto a ese tema; ni si quiera sé de qué se trata, nunca he intentado incursionar en ese mundo y no quiero que los estafen”, indicó en el video.

La exseñorita Bogotá fue enfática y reiteró que no tiene nada que ver con monedas virtuales ni inversiones de esta índole, por lo que agregó en su intervención. “No quiero que se aprovechen de ustedes y los engañen con información falsa, así que les pido su colaboración para que no caigan más ciudadanos. Les mando miles de besos y les agradezco a quienes me han escrito para comprobar si es real lo que les están diciendo y, como en esta ocasión, les recuerdo que es una estafa”, concluyó.

De esta manera, Linda Palma se sumó a la lista de celebridades colombianas que han vivido una situación similar. Carolina Cruz hizo la denuncia, en enero de este año, a través de sus redes sociales y puso la alerta, para contrarrestar los fraudes en su nombre. “Considero oportuno mencionar que no hago parte de ningún negocio de bitcoin, criptomonedas, ni nada por el estilo. La entrevista que circula de manera digital es una estafa, por favor no caigan en ella. No creo en el dinero fácil, por el contrario, soy una colombiana más, convencida de que se progresa con trabajo y esfuerzo”, reza un apartado de su mensaje.

Ese mismo mes, el presentados Carlos Calero hizo lo propio, explicando la forma de proceder de criminales, haciéndose pasar por él, para robar. “Unos bandidos están usando mi imagen para engañar a la gente con las supuestas inversiones que tengo en bitcoins. Se han atrevido a asegurar que hago parte del negocio, pero quiero aclarar que nunca he realizado ese tipo de inversiones en mi vida y que se trata de una estafa. No caigan en eso”, reveló la celebridad, con el objetivo de reducir el número de personas afectadas.

