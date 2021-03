Así es el trastorno de sueño que padece Camilo

Foto AP/Lynne Sladky, archivo

Evaluna Montaner y su esposo Camilo, quien es coach de ‘La Voz Kids’ México se sinceraron en una entrevista en la que hablaron sobre cómo va su vida de casados, luego de un año de matrimonio.

Para sorpresa de muchos de sus fans, Evaluna confesó que su marido, el cantante Camilo sufre de un trastorno que les impide asistir a compromisos en la noche.

“Lo feo es justo por este mismo tema. Camilo se duerme muy rápido y es un poquito narcoléptico. Entonces no puede atender muchas reuniones de amigos y eso es porque se queda dormido”, confesó en entrevista para el programa argentino ‘La Peña de Morfi’.

Sin embargo, la menor de los Montaner aceptó que cuando contrajeron matrimonio, ella ya conocía del transtorno de sueño que padece su esposo, por lo que no lo ve como algo negativo, aunque lamenta que no puedan hacer planes incluso a no muy altas horas de la noche.

Sobre el tema Camilo aceptó que suele quedarse dormido muy rápido y como ejemplo contó sobre una vez que fueron a celebrar su cumpleaños junto a sus amigos a un restaurante en la noche y cuando se dio cuenta, tenía más ganas de dormir que de seguir de festejo.

Pero ¿Qué es la narcolepsia? La narcolepsia es una trastorno del sueño que produce somnolencia extrema y, en casos más avanzados, puede llegar a causar largos ataques de sueño. Las personas que padecen esta enfermedad a menudo tienen dificultades para mantenerse despiertos durante períodos largos, sin importar las circunstancias. Además, las personas pueden tener otros trastornos del sueño, como apnea obstructiva del sueño (un trastorno donde la respiración comienza y se detiene durante toda la noche).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos de los Estados Unidos, las personas que tienen esta enfermedad se sienten descansadas al despertarse, pero en la medida en que avanza el día presentan somnolencia que afecta su desempeño.

Esta enfermedad neurológica, puede ser causada por trastornos autoinmunes, antecedentes familiares o algunas lesiones neurológicas o del sistema nervioso.

De acuerdo con Luis Carlos Alvarado, médico familiar y especialista del sueño en entrevista con EL Espectador, la narcolepsia puedes estar acompañada de:

Es importante tener en cuenta que su pronóstico depende de la severidad y de los síntomas. Sin embargo, la narcolepsia normalmente es tratada con medicamentos, pero cuando es leve puede ser controlada teniendo un estricto horario para dormir y llevando un sano estilo de vida. Además, los especialistas recomiendan a quienes lo padecen realizar siestas cortas, regularizar los horarios para dormir, evitar el café, el alcohol y el cigarrillo, lo mismo que las comidas abundantes antes de acostarse y se recomienda practicar ejercicio regular.





