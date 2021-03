El cambio de Yina Calderón, apareció con gafas y brackets

Yina Calderón/Instagram

La influencer Yina Calderón, una vez más supo cómo divertir a todos sus seguidores en Instagram tras compartir un video donde aparece con gafas y brackets, donde evoca el estilo del recordado personaje Beatriz Pinzón Solano de la producción ‘Yo soy Betty, la fea’.

Días antes la exparticipante de Protagonistas de nuestra tele, había publicado una foto donde posaba con el mismo look, recostada sobre una cama con un tendido a cuadros y sonriendo mientras sostiene un teléfono antiguo.

En la grabación en el que muestra su nuevo look temporal, aparece riéndose cómicamente y de fondo aparece una canción que sería el nuevo trabajo musical de Calderón, quien sigue con su faceta como empresaria de fajas y de esmaltes. La canción se llamaría ‘Me embonbune’.

En pocas horas la publicación ha recibido 802.926 reproducciones, 35.000 ‘me gusta’ y gran cantidad de comentarios. Calderón goza de un total de 2.8 millones de seguidores en su red de instagram.

“Se ve más linda así que en la realidad”, “Padre celestial, le salió gemela a Betty”, “Lo más lindo es la bandera LGBT detrás de ella”, fueron algunos de los mensajes de sus fans.

Además de sus emprendimientos y su adquisiciones, Yina ha sido noticia en los últimos días por su discusión con Yeison Jiménez, luego de que tuvieran un encuentro no tan agradable.

Según contó Calderón, ella estuvo con un grupo en un establecimiento nocturno junto a ‘Brayan’ o ‘El Enano’, uno de sus más cercanos amigos. El evento, que era de música popular, reunió a varios de los intérpretes del género.

Entre ellos llegaron Yeison Jiménez y Alan Ramírez, pero al parecer el intérprete de ‘El desmadre’ no la quiso saludar y eso molestó a la empresaria. “¿Qué concepto se lleva usted de Yeison?”, le preguntó la influencer a ‘Brayan’, este contestó: “No, no, no, muy creído”.

Los dos hicieron varios comentarios sobre el cantante y le pidieron más humildad, aunque no detallaron cuál fue la situación que causó el descontento entre ambos. Yina aseguró que, aunque no le gustaba hablar de otras personas, iba a hacer la excepción para enviarle un consejo a Jiménez.

Tras las críticas, el cantante de ‘Por qué la envidia’ empezó a recibir un sinnúmero de comentarios en sus redes sociales, en los que lo tildaban de creído e incluso llegaban a insultarlo.

Jiménez aseguró que, iba a responder a ese mensaje y que iba ha dar su versión de los hechos, para terminar la polémica y los comentarios que estaba recibiendo en sus publicaciones.

“Llegué a un sitio donde me dejaron en el segundo piso porque estaba muy lleno, subió ese muchacho y me dijo que bajara a cantarle a Yina, y le dije que no podía hacerlo. Me dijo que tenía que hacerlo porque era Yina”, escribió el cantante.

Jiménez enfatizó que tras la insistencia de ‘Brayan’, él le contestó con firmeza “¡no puedo hacerlo!”. Al parecer, el amigo de Yina Calderón se devolvió a la mesa y le narró a la influencer otra versión de los hechos que le causó indignación.

“Luego ella subió y me saludó y me dijo que lo había tratado mal. Delante de ella le pregunté tres veces: dígame si en algún momento lo traté mal y él mismo le respondió a ella ¡no!”, indicó Jiménez a través de su comentario en redes sociales.

“Así que quiero que sepan algo, ¡el borracho no era yo! Y no es mi obligación TENER que cantarle a alguien porque sea generador de contenido o algo así! Luego le di las gracias a ella porque he visto que escucha mi música y ya, ¡se fue! Y despierto con este chisme, menos mal había varias personas conmigo y todos salimos de una cena, así que nadie estaba borracho y están de testigos! todo lo demás que estén diciendo es mentira”, puntualizó el cantante.





