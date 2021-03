Con palos y piedras, asesinaron a un taxista que quería defender a su hijo de ladrones en Bogotá

Nilson Díaz, el hombre asesinado al norte de Bogotá. Foto: Archivo particular.

La inseguridad no se detiene en Bogotá. El pasado domingo 28 de marzo, Nilson Gómez, un taxista que residía en el barrio Verbenal, en la localidad de Usaquén, al norte de la capital del país, fue asesinado por una turba de al menos 10 personas, luego de que el hombre de 49 años intentara defender a su hijo de ladrones que pretendían presuntamente robarle el celular.

En entrevista con CityTv, Milena Santiago Molina, hija adoptiva de Nilson Gómez, narró que los hechos sucedieron cuando un grupo de personas persiguió por el barrio a su hermano Kevin Felipe Hernández para atracarlo, que según cuenta la mujer, en un hecho de xenofobia pensaron que el joven era venezolano.

Cuando Gómez se da cuenta de lo que ocurre, se dirige a donde se encuentra la turba y decide intervenir por la seguridad de su hijo. “Mi papá dijo, están robando a mi hijo, están robando a mi chino, entonces mi papá reaccionó”, contó Kevin Felipe Hernández en diálogo con Noticias Caracol.

Según contó Milena Santiago, a CityTv, persiguieron a Nilson Gómez y a su hijo hasta su lugar de residencia, donde con palos, piedras y patadas, golpearon al hombre de 49 años dejándolo agonizando en medio de la vía.

“Ellos van como empujándonos hacia la esquina, y unas vez que llegamos a la esquina salen más de diez tipos. Uno sacó un cuchillo y le pegó a mi papá de este lado (en la parte superior izquierda del pecho) y mi papá cae inmóvil. Yo vi todo en cámara lenta, fue tan doloroso”, detalló Kevin Felipe Hernández, el hijo de la víctima, a Noticias Caracol.

De hecho, Diana Santiago, otra de las hijas de Gómez, relató a Blu radio que incluso cuando Nilson Gómez permanecía en el piso, la turba de delincuentes se montó sobre él para golpearlo en la cabeza. “Quedó inconsciente de una vez, una mujer lo golpeaba”, señaló Santiago a la emisora.

En videos de seguridad obtenidos por CityTv incluso se puede observar cuando la víctima aún agonizando en el suelo, y junto a dos mujeres que intentaban auxiliarlo, fue pateada de nuevo en dos ocasiones en su rostro por uno de los delincuentes que regresó al lugar de los hechos.

Aunque el hombre de 49 años fue remitido al Hospital Simón Bolívar para ser atendido, debido a la gravedad de sus heridas, falleció minutos después de haber ingresado al centro hospitalario.

“Mis hermanas me llamaron y me informaron que mi papá ya había fallecido. Realmente lo que yo pido es que haya justicia, por un celular no justifica que le quiten la vida a mi papá, él era padre exactamente de seis hijos”, expresó Kevin Felipe Hernández a Noticias Caracol.

Los hechos, indignaron a los residentes del barrio Verbenal, quienes con pancartas y quemando llantas en el sector, hicieron un llamado para que las autoridades hagan justicia en el caso y tomen las acciones pertinentes para que ese tipo de sucesos no sigan ocurriendo.

Por su parte, según le confirmó el Comando Operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá a CityTv, fueron capturados cuatro de los 10 delincuentes, dos hombres y dos mujeres, quienes en el momento se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Mientras tanto, la familia de Nilson Gómez pide que el caso no quede en impunidad, y que se realicen todos los esfuerzos para capturar a los otros 6 delincuentes que se vieron involucrados en la muerte del taxista.

“Es algo de no creer, nunca pensamos que nos fuera a pasar a nosotros, esto es muy doloroso, le quitaron la vida a mi papá simplemente por un celular. Mi papá no era problemático, el no merecía eso, pedimos justicia ante este caso”, expresó Diana Santiago, hija de la víctima a Blu radio.





