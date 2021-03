Claudia López le respondió a Epa Colombia, sobre el cierre de sus peluquerías, pero no le solucionó nada

Daneidy Barrera, más conocida en las redes sociales como Epa Colombia, es una influenciadora colombiana reconocida por su extravagante personalidad, sus keratinas y su problema legal con el Gobierno. Recientemente, la influenciadora ha enfrentado problemas legales con sus peluquerías y productos para el cabello, a pesar de que ha recibido el apoyo de famosos como Esperanza Gómez y la madre de Lina Tejeiro, constantemente a Barrera le están cerrando sus establecimientos por no cumplir con los protocolos de bioseguridad, según la Secretaría de Salud de Bogotá.

Ante esta situación, la influenciadora le envió un mensaje a la alcaldesa Claudia López en el que le país ayuda para poder trabajar, teniendo en cuenta que ella ya cumplió con pagar todas las sanciones que le dieron las autoridades por haber dañado una estación de TransMilenio en 2019. “Amiga te quería decir que si me das la oportunidad de hablar contigo. (...) Yo solo quiero trabajar y generar empleos con mis keratinas, ayúdame para que me dejen en paz y pueda trabajar tranquilamente”.

El mensaje de la influenciadora fue respondido en la mañana de este martes 30 de marzo por la alcaldesa de Bogotá; sin embargo, Epa Colombia demostró su inconformidad con la respuesta de la mandataria. En su mensaje, López le dice a Daneidy que programaron una reunión para que se vea con el alcalde local Alejandro Rivera para que hablaran sobre los beneficios que la Administración le está dando a los emprendedores durante la pandemia.

Así mismo, la alcaldesa le recordó a Daneidy que debe “seguir los lineamientos de salud pública exigidos por la Secretaría de Salud y el Invima”.

La reacción de Epa Colombia ante la respuesta de López fue de indignación, la influenciadora recalcó que ella no está pidiendo ayudas para su emprendimiento por la pandemia, pues ella no ha visto afectadas sus ventas por la situación sanitaria, sino por su problema con la Secretaría de Salud y el Invima.

“Yo solo estoy pidiendo tres cosas, que me deje generar empleo, que no me manden los mismos cuatro funcionarios y que me responsa rápido el Invima y me apruebe (...) Yo no les estoy pidiendo plata, ni que me respalden por pobrecita, solo que me dejen en paz porque me siento muy perseguida”, señaló Barrera.

Claudia López le respondió a Epa Colombia, pero no le ayudó en nada

Daneidy Barrera ya cumplió con las demás condiciones del Gobierno

En noviembre de 2019, cuando se llevaban a cabo jornadas de protestas del Paro Nacional, la influenciadora decidió salir a las calles a manifestarse, pero se grabó un video destruyendo una estación de TransMilenio de Bogotá.

Barrera tuvo que responder por delitos de perturbación en servicio transporte público, instigación a delinquir con fines de terrorismo y daño a bien ajeno ante los juzgados Bogotá y, aunque se salvó de ir a la cárcel, debió pagar una millonaria multa (cerca de 70 millones de pesos) y estar alejada de las redes sociales por varios meses.

Además de esto, en las últimas horas, la influenciadora apareció en sus historias de Instagram asegurando que ya cumplió con otras condiciones que le pusieron las autoridades, como asistir a un psicólogo y psiquiatra, y también realizar un curso con la Secretaría Distrital de Gobierno. “Amiga, felicítame por favor”, empezó sus declaraciones en los videos cortos la influenciadora, “hace un tiempo el Gobierno me puso psicólogo y psiquiatra”.

Daneidy sorprendió a sus seguidores asegurando que en esas visitas a los profesionales de la salud mental, le detectaron que “soy una mujer que sufre de doble personalidad, me dijeron que tengo doble autoestima y yo no creía”, comentó la joven empresaria entre risas.

Luego agregó que, otra de las cosas que tuvo que hacer fue estudiar, cosa que ya también culminó y de la que tiene certificado. “Hoy me certificaron, amiga. Osea que yo no le debo nada a nadie, no sé qué más tengo que hacer, pero estoy libre de pecado, terminé mis tareas”, señaló la joven y enseguida mostró el certificado de la Secretaría Distrital de Gobierno en el que se lee que certifica que Daneidy Barrera Rojas, “participó en el programa distrital de educación en derechos humanos para la paz y la reconciliación”, un documento que está firmado con fecha del 23 de marzo de 2021.

Este es el video completo con las declaraciones de Epa Colombia y un avance de cómo va una de sus nuevas peluquerías:

Epa Colombia le pide ayuda a Claudia López