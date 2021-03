Cartagena suspendería este miércoles el servicio de Transcaribe

Colprensa

Desde el pasado 23 de marzo el servicios de Transcaribe, el sistema de transporte masivo de Cartagena, es gratis luego de que Dataprom, uno de los encargados del recaudo del sistema, anunciara que no trabajaría más “ante los gravísimos y reiterados incumplimientos que no le han permitido al sistema alcanzar el equilibrio económico”. Esta medida le cuesta a la ciudad pérdidas de 130 millones de pesos, por lo que el alcalde de Cartagena William Dau, anunció que este miércoles podría suspenderse el servicio.

Esta medida se tomará si de aquí a ese día no se h definido una alternativa para reestablecer el cobro de tarifas que se suspendió hace una semana. Dau dijo que el sistema podría mantener la gratuidad hasta el próximo 2 de abril, pero que prefiere anticipar el cierre que empezaría a regir a partir del jueves Santo. Esta proyección hasta el jueves la hizo la gerente de Transcaribe, Sindry Camargo, mediante un acto administrativo enviado a la Alcaldía y a los órganos de control.

En ese documento la gerente especificó que es necesario que tanto la Alcaldía como la Nación entreguen recursos para mantener esta modalidad y mantener la labor del sistema de transporte “hasta tanto se implementen las medidas” que den paso al recaudo de nuevo que estaba en $2.600 pesos.

El cierre se ha motivado también, según el alcalde Dau, a causa de las diferentes situaciones de desorden dentro de las estaciones que el mandatario calificó como “parque de diversiones”. El pasado lunes festivo se suspendió el servicio desde las 8:00 p.m. a causa de desmanes y hechos de vandalismo que se presentaron en 18 estaciones, motivadas por la gratuidad en el servicio.

Por otro lado, la capital de Bolívar está enfrentando la pandemia del covid-19 con medidas restrictivas en Semana Santa. Desde este lunes hasta el próximo jueves se mantiene el toque de queda desde las 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m., mientras que viernes, sábado, domingo y festivos operará de 2:00 a.m. a 5:00 a.m. En estos horarios no está permitido el consumo de alcohol en espacios públicos o residenciales y ya tampoco se puede vender este tipo de licores de manera presencial, aunque se mantiene la comercialización por plataformas digitales.

En el tema de las vacunas, el departamento de Bolívar es el segundo que más efectivo ha sido aplicando las vacunas contra el covid-19, solo detrás de Cundinamarca. El ritmo de vacunación de la región Caribe está en el 80 por ciento, con 44.713 personas inmunizadas de las 51.446 dosis que se le han remitido.

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias

Este año, el festival se realizará a través del Salón FICCI (agenda académica), alianza con ANAFE y el Tributo a Terry Gilliam. De igual forma, contará con una programación que podrá verse presencialmente y al aire libre en la ciudad de Cartagena, cada noche de luna llena hasta el 24 de junio, con una agenda conformada por 25 largometrajes y 34 cortometrajes.

Dados los cambios permanentes a los que obliga la pandemia tanto a nivel logístico como a la distribución y ruta de las películas, el festival aseguró que revelará más adelante la programación prevista para las noches de luna llena entre los meses de julio a octubre. En la agenda están presentes secciones de cortos como Muestra Cine Afro, Muestra Cine Indígena, Tierra Adentro, Cortisona, Cortos de Aquí y Onda Corta.

